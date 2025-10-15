NOTICIAS MISIONES : Operario sufre quemaduras tras tocar cable de alta tensión

Un técnico de una empresa de telecomunicaciones fue trasladado de urgencia a Eldorado tras recibir una descarga eléctrica mientras instalaba cableado.



Un operario de 40 años sufrió quemaduras en el 45% de su cuerpo tras entrar en contacto accidental con una línea de alta tensión durante tareas de instalación de internet en Puerto Iguazú, en un hecho que además generó un corte masivo de energía eléctrica en una zona de la ciudad.





El accidente ocurrió en la tarde del martes en el barrio Los Yerbales, cuando el trabajador intentaba tender un cable de red y lo elevó cerca de la red eléctrica principal. Al hacer contacto con el tendido de alta tensión, recibió una descarga de gran magnitud que lo dejó gravemente herido.





