NOTICIAS MISIONES : Otro golpe al bolsillo - Los combustibles aumentaron entre 1 y 7,2%

Los combustibles volvieron a subir en Misiones y llenar el tanque ya cuesta más de 150 mil pesos, dependiendo de la marca, el tipo y la capacidad del vehículo.

En lo que va de octubre, las pizarras de las estaciones de servicio en Misiones volvieron a mostrar aumentos, y los incrementos acumulados confirman una tendencia alcista sin respiro. Apenas un mes después de las subas de septiembre, YPF, Shell y Axion aplicaron nuevos ajustes que impactan directamente en los bolsillos de los automovilistas y el transporte.

De acuerdo al relevamiento realizado por el diario Primera Edición en Posadas, tomando como referencia la YPF céntrica, la Shell de Ayacucho y Salta y la Axion de Cabred y Uruguay, los valores treparon entre 1% y 7,2%, según el tipo de producto y la marca.

En YPF, la nafta súper pasó de $1.552 a $1.567 (+1%); la Infinia subió de $1.754 a $1.789 (+1,99%); y el Infinia diésel saltó de $1.775 a $1.812 (+2,08%).

En Shell, la súper avanzó de $1.599 a $1.637 (+2,38%); la V-Power nafta de $1.875 a $1.899 (+1,28%); la V-Power diésel de $1.899 a $1.918 (+1%); y el diésel común escaló de $1.650 a $1.691 (+2,48%).

Por su parte, Axion registró los incrementos más pronunciados: la nafta súper subió de $1.539 a $1.579 (+2,6%); la Quantium nafta de $1.799 a $1.879 (+4,45%); el diésel común de $1.605 a $1.705 (+6,23%); y el Quantium diésel de $1.799 a $1.929, un salto del 7,23%.

Con información de Primera Edición