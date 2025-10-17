Noticias Misiones

viernes, 17 de octubre de 2025

NOTICIAS MISIONES : Choque en Aristóbulo terminó sin lesionados

Este viernes por la mañana, aproxidamente a las 10:40 horas, se registró un siniestro vial sobre la ruta nacional N°14, a la altura del kilómetro 930 en Aristóbulo del Valle.

El hecho involucró una camioneta Toyota Hilux, conducida por Jonatan D. L. de 40 años, y un automóvil Renault Logan, al mando de Carlos S. D. S. de 48 años. Ambos conductores resultaron ilesos.

Personal de la Comisaría de Aristóbulo del Valle, dependiente de la Unidad Regional XI, intervino en el lugar y constató que no hubo lesionados. Se registraron solo daños materiales en los vehículos.



