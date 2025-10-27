NOTICIAS MISIONES: Un joven murió en Candelaria tras una pelea en un quincho

En las primeras horas de este lunes, Tomás Da Silva, de 24 años, perdió la vida tras una gresca ocurrida en un quincho de la localidad de Candelaria. El hecho, que es investigado como un posible homicidio, se registró alrededor de las 4:30 sobre la avenida Ruiz de Montoya, casi colectora B 20 de Junio.



De acuerdo con las primeras averiguaciones, se habría producido una pelea entre varias personas en el lugar. Allí se constató que el joven presentaba una herida de arma blanca en el brazo, por lo que fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital local.



Además, durante el relevamiento se verificaron daños en el parabrisas de un vehículo Fiat Uno que pertenecería al lesionado. Minutos más tarde, cerca de las 5:15, se tomó conocimiento del fallecimiento de Da Silva en el nosocomio.



La Policía, bajo directivas del Juzgado de Instrucción de turno, continúa con las pericias y la toma de testimonios para esclarecer las causas del presunto enfrentamiento.



