NOTICIAS MISIONES : Dos personas fallecieron en un choque frontal entre un automóvil y un camión en El Soberbio

jueves, 23 de octubre de 2025

Dos personas fallecieron en un choque frontal entre un automóvil y un camión en El Soberbio

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 10. Las víctimas, un hombre y una mujer que aún no fueron identificados, viajaban en un Toyota Corolla que colisionó con un camión Mercedes Benz.


El hecho se registró alrededor de las 10:15 horas, cuando un Toyota Corolla, colisionó con un camión Mercedes Benz 2423, conducido por Jorge A. (40), quien resultó ileso junto a su acompañante Mateo D. (24).

En tanto, los ocupantes del automóvil, un hombre y una mujer aún no identificados, fallecieron en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas.

En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría 1.ª de El Soberbio (UR-VIII), junto a la División Criminalística, Bomberos Voluntarios y personal de Emergencias Médicas, quienes realizaron las pericias y el traslado de los cuerpos para su identificación.
Posadas

