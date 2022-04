El “Pampa III” suscita el interés de las Fuerzas Aéreas de la región









El avión fue diseñado para entrenamiento avanzado y su versión más reciente adquirió capacidades tácticas y la posibilidad de entrenar pilotos en combates virtualizados a través de sus sistemas electrónicos.



Autoridades de las Fuerzas Aéreas de diversos países de la región demostraron interés en el avión de entrenamiento avanzado IA 60 “Pampa III” desarrollado y construido por la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), cuya más reciente versión adquiere capacidades tácticas y la posibilidad de entrenar pilotos en combates virtualizados a través de sus sistemas electrónicos.



El “Pampa” fue diseñado en cooperación con una empresa alemana hace 4 décadas y hoy todavía es producido para la Fuerza Aérea Argentina (FAA) en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).



En estos casi 40 años algunos de los fabricantes de los componentes originales desaparecieron, varios de los sistemas y tecnologías con las que fue concebido quedaron obsoletas y eso hizo necesario el desarrollo de una red de pymes tecnológicas nacionales que pudiesen producir esos componentes o versiones actualizadas de los mismos.



El proceso de sustitución de componentes y sistemas obsoletos e importados del avión de entrenamiento avanzado IA-63 “Pampa” fortaleció el crecimiento de una red de pymes tecnológicas, cuyo desarrollo consolida el futuro un avión cuyo primer vuelo fue en 1984.



El vicepresidente del directorio y gerente general de FAdeA, Franco Giuggioloni, afirmó en diálogo con Télam: “Desde que asumimos la gestión de la fábrica ya pudimos certificar cuatro elementos nuevos en el ‘Pampa’, el sistema de provisión de oxígeno que ya se venía desarrollando, el fatigómetro que hizo Veng, y sistemas de medición de combustible que realizó Redimec; son todas piezas que dejamos de importar y que pasan a ser responsabilidad de proveedores que sabemos que van a poder responder a nuestra demanda cuando sea necesario”.



“Otro punto importante es que pudimos certificar el pod para un cañón de 20 milímetros y los pilones para bombas que desarrollamos de manera local; la Fuerza Aérea Argentina dispone de muy pocos juegos de pilones en relación a la cantidad de ‘Pampas’ y poder hacerlos en el país va a facilitar que todos los aviones que salgan de fábrica los traigan equipados y también ir construyendo juegos para los que todavía no los tienen; mostrar que además del avión también tenemos el desarrollo local de los pilones y el pod del cañón es otro factor que lo vuelve más atractivo en el mercado internacional”, añadió.



Giuggioloni estimó que “a fin de año podríamos tener el primer juego de pilones de fabricación nacional que va a contener componentes desarrollados por algunas de las PyMEs de base tecnológica que forman parte de la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial Producción para la Defensa (CArAE); también queremos avanzar con ellos en la sustitución de conectores y cajas eléctricas entre otras piezas”.



El funcionario resaltó que “participar de una feria internacional de estas características con dos aviones que hacen demostraciones de vuelo todos los días es un diferencial enorme; su presencia ha tenido un impacto concreto y produjo consultas con mucho interés de potenciales clientes que quizás no teníamos en el radar más inmediato; este miércoles en el segundo día de la feria recibimos a las máximas autoridades de las fuerzas aéreas de Chile y Brasil, que si bien no habían estado cerca del Pampa con anterioridad en esta oportunidad demostraron mucho interés”.



En ese sentido consideró que “el ‘Pampa’ es un avión que de acuerdo a la configuración que elija el cliente puede estar entre los 13 y los 15 millones de dólares y que su operación puede tener un costo de hora de vuelo de entre 2.500 y 3.000 dólares; comparado con aviones de similares prestaciones es uno de los más económicos y calza justo en las necesidades de las fuerzas aéreas de la región porque además es un producto en permanente evolución tecnológica a lo que se suma que como proveedores venimos demostrando que estamos resolviendo los desafíos logísticos que se pueden presentar”.



Durante la pandemia FAdeA presentó el “Pampa III” a la Fuerza Aérea Uruguaya y estableció contactos con las de Perú, México y Paraguay con las que se busca delinear propuestas concretas, además hubo diálogo con las autoridades militares de Bolivia, Etiopía y Nigeria.



El Pampa III bloque II es la más reciente modernización del entrenador avanzado IA-63 Pampa, cuyo diseño comenzó en 1979 y su prototipo original voló en 1984; y que luego de la reestatización de la fábrica en 2009 recibiera una actualización denominada “Pampa II” en la que su motor original fue reemplazado por uno de mayores prestaciones.



Esta nueva actualización tecnológica incorpora tres pantallas de cristal líquido que le permiten a los pilotos una mejor visualización de todos los datos del vuelo y la misión; un sistema electrónico para simular distintas situaciones de combate; y también integra un nuevo equipo que le permite a todos los aviones de la flota intercomunicarse entre sí y con los centros de mando en tierra para compartir información en tiempo real.



El IA-63 Pampa es un avión de entrenamiento avanzado que comenzó a ser diseñado a fines de los setenta en la entonces Fábrica Militar de Aviones (FMA) con la colaboración de la alemana Dornier, y muchos de sus proveedores originales discontinuaron los componentes con los que se equipó originalmente la aeronave.



Después del período en que la fábrica estuvo privatizada en manos de la norteamericana Lockheed Martin, la planta fue reestatizada en 2009 cómo Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) con el relanzamiento del Pampa cómo uno de sus principales iniciativas.



Esto motivó la revinculación con los proveedores originales y sobre todo el estímulo a decenas de PyMEs nacionales de base tecnológica para completar la red logística del Pampa III y garantizar la sustentabilidad de la línea de mantenimiento.



En el pabellón argentino de la edición 2022 de Fidae también participan la rionegrina Invap, MBA, DTA, Redimec, FixView y Aero Transport Engineering Consulting SA.



Este jueves el ministro de Defensa, Jorge Taiana, visitará la feria internacional que se realiza en Chile para participar de la presentación del avión de entrenamiento básico IA 100B “Malvina” desarrollado por FAdeA.





Fuente nota Telam