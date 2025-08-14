NOTICIAS MISIONES : Colisión entre moto y automóvil dejó un joven hospitalizado en Posadas
Un joven de 20 años resultó lesionado tras protagonizar una colisión entre su motocicleta y un automóvil en la avenida Acceso Sur de Posadas. El conductor del rodado menor fue derivado al Hospital de Fátima para su evaluación médica.
En la mañana de este jueves 14 de agosto, alrededor de las 7:30, efectivos de la Comisaría Décima intervinieron en un siniestro vial ocurrido sobre avenida Acceso Sur donde por razones que se investigan, se produjo un siniestro entre una motocicleta Suzuki GSX 125cc, conducida por Santiago V. (20) y un automóvil Chevrolet Corsa, guiado por Malvina M. (40).
Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones y fue asistido por personal de salud, siendo trasladado al Hospital de Fátima para su atención y estudios complementarios.
