Anses: más personas podrán pedir préstamos de hasta $200 mil







ANSES continúa ofreciendo la línea de créditos con pocos requisitos para aquellos beneficiarios de jubilaciones y pensiones. Pero amplió el alcance.



La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) tienen a disposición los Créditos ANSES para distintos beneficiarios, con la posibilidad de pedir hasta $200.000. Ahora acaba de sumar a un nuevo sector que puede solicitarlos.



ANSES retomó el calendario marzo 2022 para la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE), Familiar por Hijo (SUAF), jubilados y pensionados, entre otras prestaciones que recibieron un aumento del 12,28% en sus montos.



Además, el organismo abonó el pago del Potenciar Trabajo, abrió las inscripciones para las Becas Progresar, mantiene el bono para desocupados, el pago automático de la Ayuda Escolar y el programa Acompañar que otorga $33.000, entre otros beneficios.



Pero también la ANSES tiene a disposición créditos que se pueden tramitar online.



ANSES: créditos de hasta $200.000



Los grupos que puede acceder a estos créditos son los siguientes:



-Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

-Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o Pensión no Contributiva por vejez

-Pensiones No Contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos)

-Titulares de las prestaciones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos (nuevo sector incorporado)



Las principales características de estos préstamos son:



-Desde $5.000 hasta $200.000 en 24, 36, o 48 cuotas. En el caso de la PUAM y la PNC por Vejez el monto máximo es de $70.000.

-La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

-El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.



Requisitos y qué documentación se necesita



-Residir en el país.

-Tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito

-Documentación a presentar

-DNI

-CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático u home banking.



Cómo pedir el crédito



-Ir a Mi Anses con CUIL y Clave de Seguridad Social desde anses.gob.ar

-Luego Créditos ANSES > Solicitar crédito – Jubilaciones y Pensiones.

-Si tenés más de un beneficio, deberás seleccionar por cuál querés solicitar el crédito.

-Elegí la opción de plazo y monto que prefieras.

-Una vez que hayas verificado todos tus datos (tu DNI, la CBU o cuenta donde vas a cobrar, el monto y cuotas seleccionadas) vas a poder enviar la solicitud.

-Una vez enviada la solicitud descargá el comprobante y guardalo.