Fin de Cablevisión y Fibertel, ¿qué pasa con los clientes?

Canales de ayuda y atención al cliente



Después de 40 años de ser una marca representativa del entretenimiento y la información, Cablevisión como nombre llegó a su fin por la nueva propuesta del CEO de Telecom Argentina, Roberto Nobile, de simplificar su portafolio de marcas en las gigantes Flow y Personal.Flow que empezó como uno de los servicios de Cablevisión acabó por fagocitarlo hasta quedarse con todo lo que conlleva TV por cable, digital y servicios de entretenimientos, mientras que la parte de internet de Fibertel será absorvido Personal que ya tiene telefonía móvil y Fibercorp sumado a todo lo que es prestación para empresas será directamente Telecom."Cuando nos fusionamos quedó un ecosistema marcario muy amplio. Todas, además, eran marcas muy fuertes. Es muy difícil administrarlas en términos de inversión, de top of mind, de cómo mantenerlas vivas. Cómo llegar a los clientes, combinar sus ofertas, sus mensajes. Veníamos trabajando hacía rato en la búsqueda de una simplificación marcaria", explicó Nobile a El Cronista sobre la decisión del cambio de branding.La reconversión puede parecer una práctica habitual a quienes saben de gestión empresarial pero en los usuarios que de pronto vieron en la facturación o mismo en las redes sociales un cambio de imagen puede parecer confuso.Cablevisión y Fibertel dejan de ser marcas de Telecom: qué pasa con los clientesLa empresa en su página web advirtió que la unificación de marcas entre Personal y Fibertel "no implica cambios en el servicio que brinda la Compañía" y "tampoco modificación en sus condiciones comerciales".Los clientes podrán acceder a su factura con los detalles de cada uno de los servicios contratados y si valor, más allá del cambio de diseño y logos, además la compañía destacó que esta decisión empresaria "no generará ningún costo adicional"."Todos los servicios que tenías contratados bajo la marca Fibertel o Cablevisión se mantienen sin cambios en sus condiciones comerciales. Sólo vas a percibir el cambio de nomenclatura que identifica tu servicio de Fibertel, ahora vas a observar con el nombre 'Internet' en el detalle en tu factura", aclaró la compañía.Para conocer la respuesta a las preguntas particulares de los usuarios pueden ingresar en https://ayudaysoporte.personal.com.ar/app/answers/detail/a_id/10353 Las redes sociales y vías de contacto también se verán modificadas por el cambio de marca.Para comunicarse con la ex Cablevisión, los interesados podrán hacerlo en @PersonalFlow_Ayuda en Facebook e IG y @PersonalFlow_At en Twitter y la dirección www.cablevisionfibertel redireccionará a flow.com.ar . El teléfono de ventas es 0800-199-0200Los canales de contacto de Personal (ex Fiibertel) son www.personal.com.ar o por teléfono al 0800-444-0800 *111. Redes sociales: @ PersonalFlow_Ayuda (nueva)