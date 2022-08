Dentro de un país ajustado, un alivio de $ 20.000 para los más pobres





Una de las mayores discusiones entre los economistas argentinos radica en cómo bajar el gasto público. Y una de las mayores desilusiones se da cuando se llega la conclusión de que no es que no se quiere, sino que es casi imposible poner en práctica los recortes que son tan efectivos en la teoría.





Es cierto que el ministro Sergio Massa anunció la semana pasada un recorte importante de gastos y que abarca a varias carteras. Sin embargo, las jubilaciones y pensiones, sumado al gasto de mantenimiento del Estado para que éste cumpla con las condiciones necesarias para funcionar, se llevan una parte importante de la recaudación.



La tarea es bien difícil. Si se gasta, ese gasto tiene en líneas generales como punto de partida emisión, deuda o mayores impuestos. Lo ideal es que ese gasto en aumento se financie con crecimiento, una situación que no siempre ocurre. Si se ajusta, se ajusta a una sociedad que tiene poco para ser ajustada. La sociedad argentina hoy tiene más del 40% de la economía en la informalidad y un porcentaje parecido de pobreza. Hay más: si se tienen en cuenta sólo los niños y jóvenes de 0 a 15 años, la pobreza supera el 60% según cifras oficiales.









Ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que no quiere "a ningún trabajador argentino debajo de la línea de pobreza", en el marco del anuncio del refuerzo de $ 20.000 para los hijos e hijas de los asalariados con menores ingresos, que abarca a alrededor de 1,1 millón de familias.



Massa formuló el anuncio junto a la directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta, durante un acto que se llevó a cabo en el Centro de Servicios Metalúrgicos Ferrosider en la localidad bonaerense de Escobar, según describió la agencia Télam.



"Queríamos dejar claro que no queremos a ningún trabajador argentino debajo de la línea de pobreza, esta decisión de reforzar y llevar a $ 20.000 las asignaciones familiares de los trabajadores de ingresos más bajos, un millón en todo el país, tiene por objetivo recuperar el ingreso de los trabajadores, protegiendo y cuidando el orden fiscal", afirmó el titular del Palacio de Hacienda.



Con el refuerzo en la asignación familiar la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, proyectó que ingresarán "$ 40.0000" a cada núcleo familiar.