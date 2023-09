Noticias Misiones : Anses - cómo pedir el crédito para trabajadores de $400.000

Los trabajadores en relación de dependencia podrán pedir préstamos de $400.000 en Anses. Novedades de cómo solicitar el dinero.



La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) lanzó una

nueva línea de créditos para trabajadores en relación de dependencia

y la directora ejecutiva del organismo, Fernanda Raverta, confirmó cómo pedir el beneficio.

El requisito necesario de ANSES para obtener el crédito de 400 mil para trabajadores

Cómo pedir el crédito de $400.000 para trabajadores

Fernanda Raverta

resolvió las dudas en torno a cómo pedir el crédito Anses y cómo se entregarán los demás beneficios confirmados por Sergio Massa, en diálogo con Crónica HD.

Sobre los préstamos de $400.000 para trabajadores, dijo que "el trámite se va a hacer en la página de Anses con Clave de la Seguridad Social y después va a haber una instancia donde la persona va a aceptar el crédito en una oficina de Anses".

Indicó que habrá un simulador del crédito, donde los trabajadores podrán elegir el monto y la cantidad de cuotas.

De esta manera, los empleados que no paguen ganancias podrán ingresar a Mi Anses para hacer una inscripción al crédito y luego deberán sacar un turno en las oficinas del organismo, a través de:

Además, adelantó un requisito a considerar al momento de elegir el monto del préstamo: "No podemos cobrarles más del 30% del salario".Los fondos se depositarán en tu tarjeta de crédito bancaria dentro de los 5 días hábiles.

La tasa de interés es la mitad de la que pagás actualmente sobre tu saldo de las tarjetas de crédito.

Tendrán 3 meses de gracia para empezar a pagar.

Lo vas a poder hacer con un trámite simple electrónico y vas a tener la posibilidad de que te lo debiten de tu sueldo.

No se depositará en efectivo, sino como crédito de la tarjeta.

El requisito para acceder al crédito de ANSES

No obstante, no todos los trabajadores en relación de dependencia podrán acceder al crédito para trabajadores que otorga ANSES ya que hay que cumplir un requisito en particular.

Los requisitos para pedir el préstamo para empleados son:Ser trabajador en relación de dependencia.

No pagar impuesto a las ganancias, es decir, contar con ingresos iguales o menores a $700.000.