Se espera un martes sin lluvias y con intenso calor en Misiones



Continúa el tiempo estable, las condiciones serán de intenso calor por la tarde para el sur y centro, más agradable para el noreste provincial, la nubosidad aumentaría por la tarde y podría cubrirse el cielo entre A. del Valle y San Vicente, pero no se pronostican lluvias.











Precipitaciones: no se esperan precipitaciones. Baja probabilidad de nieblas y nieblas.





Vientos: predominantes del noreste provenientes del sureste del Brasil. Se esperan intensidades leves/moderados de hasta 27km/h.







Temperaturas: amanecerá cálido en todas las zonas. Se espera una tarde calurosa, siendo la máxima esperada de 37ºC en Posadas y 37°C de ST, la mínima de 18ºC en Eldorado y 17°C de ST.





Miércoles 11 de marzo



La ola de calor comienza a intensificarse en la región y se espera una jornada con alto índice de incomodidad, las zonas norte/centro tendrían cielo nublado por la tarde, la zona sur mantendría el cielo con nubosidad variable.







Precipitaciones: No se esperan precipitaciones. Baja probabilidad de nieblas y neblinas.



Vientos: predominantes del noreste alternando con el sureste predominantes del sureste del Brasil. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 23km/h.



Temperaturas: amanecerá cálido en todas las zonas y en ascenso. Se espera una tarde calurosa y seca, con máxima esperada de 37ºC en Candelaria y 37°C de sensación térmica, mínima de 21ºC en San Vicente y 19°C de sensación térmica.





Jueves 12 de marzo



Persiste el cielo parcialmente nublado en zona sur y nublado en las demás zonas, la nubosidad estaría presente por la tarde y la noche, con muy baja humedad desde la mañana. Se recomienda humedecer el interior de viviendas y lugares de trabajo.







Precipitaciones: no se esperan precipitaciones. Baja probabilidad de nieblas y neblinas.







Vientos: predominantes del norte/noreste y provenientes de la región central del Brasil. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 29km/h.







Temperaturas: amanecerá cálido en todas las zonas y se sentirá más en zona sur. Se espera una tarde calurosa nuevamente y con baja humedad ambiente, con máxima esperada de 36ºC en Apóstoles y 35°C de sensación térmica, mínima de 21ºC en Bernardo de Irigoyen y 18°C de sensación térmica.







FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones