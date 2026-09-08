NOTICIAS MISIONES : La recaudación por combustibles es la que más creció en la gestión Milei, pero los recursos no van a rutas

El impuesto a los combustibles se disparó y es el tributo que más creció en lo que va de la gestión de Javier Milei, pero los recursos no se vuelcan a las rutas y el consumo sigue en caída, según reflejó un informe del Instituto Argentina Grande (IAG).



El reporte expuso que desde el inicio de la actual gestión presidencial, el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) subió un 1387% en términos nominales, frente a una inflación acumulada del 329%. De esta manera, descontando el efecto inflacionario, la carga impositiva sobre las naftas se disparó un 240%, lo que significa que el tributo prácticamente se triplicó.



