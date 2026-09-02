NOTICIAS MISIONES : El Gobierno oficializó el aumento del salario mínimo: - legará a $437 mil en abril del 2027

- El Gobierno nacional fijó un nuevo esquema de actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que contempla incrementos mensuales desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027. La medida fue adoptada de manera unilateral luego de que el Consejo del Salario no alcanzara un acuerdo entre representantes sindicales y empresarios.



