NOTICIAS MISIONES : El Gobierno oficializó el aumento del salario mínimo: - legará a $437 mil en abril del 2027
- El Gobierno nacional fijó un nuevo esquema de actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que contempla incrementos mensuales desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027. La medida fue adoptada de manera unilateral luego de que el Consejo del Salario no alcanzara un acuerdo entre representantes sindicales y empresarios.
La actualización quedó establecida mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada en el Boletín Oficial. El esquema contempla ocho subas consecutivas, todas por debajo del 2% mensual.
A partir de septiembre, el salario mínimo será de $383.800, equivalente a $1.919 por hora. En octubre pasará a $391.200, con un valor horario de $1.956, mientras que en noviembre llegará a $398.800, equivalente a $1.994 por hora.
En diciembre de 2026, el SMVM alcanzará los $406.400, con una hora de trabajo fijada en $2.032. Para enero de 2027, el monto ascenderá a $414.200, mientras que el valor horario será de $2.071.
Los aumentos continuarán durante el primer trimestre de 2027. En febrero, el salario mínimo llegará a $422.000 ($2.110 por hora) y en marzo alcanzará los $429.600, con una remuneración horaria de $2.148.
Finalmente, en abril de 2027 el SMVM quedará establecido en $437.000 mensuales, mientras que el valor por hora será de $2.185. Los montos alcanzan a trabajadores comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo, personal agrario, empleados de la administración pública nacional y organismos estatales empleadores, con valores proporcionales para jornadas reducidas
La actualización quedó establecida mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada en el Boletín Oficial. El esquema contempla ocho subas consecutivas, todas por debajo del 2% mensual.
A partir de septiembre, el salario mínimo será de $383.800, equivalente a $1.919 por hora. En octubre pasará a $391.200, con un valor horario de $1.956, mientras que en noviembre llegará a $398.800, equivalente a $1.994 por hora.
En diciembre de 2026, el SMVM alcanzará los $406.400, con una hora de trabajo fijada en $2.032. Para enero de 2027, el monto ascenderá a $414.200, mientras que el valor horario será de $2.071.
Los aumentos continuarán durante el primer trimestre de 2027. En febrero, el salario mínimo llegará a $422.000 ($2.110 por hora) y en marzo alcanzará los $429.600, con una remuneración horaria de $2.148.
Finalmente, en abril de 2027 el SMVM quedará establecido en $437.000 mensuales, mientras que el valor por hora será de $2.185. Los montos alcanzan a trabajadores comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo, personal agrario, empleados de la administración pública nacional y organismos estatales empleadores, con valores proporcionales para jornadas reducidas
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