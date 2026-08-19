👉 NOTICIAS MISIONES : Nación proyecta un nuevo peaje en la Ruta 12 a la altura de Puerto Rico

👉El pliego preliminar de la Red Federal de Concesiones ubica una nueva estación de peajes en la Ruta 12 a la altura de Puerto Rico. El cobro solo podrá comenzar después de las obras iniciales de puesta en valor y funcionará bajo el sistema Free Flow.

El nuevo esquema de concesión de las rutas nacionales en el Nordeste incorporará un nuevo punto de cobro en Misiones. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares del denominado Tramo Noreste establece que el futuro concesionario deberá proyectar y construir una estación de peaje sobre la Ruta Nacional 12, en Puerto Rico, que funcionará desde su habilitación con tecnología Free Flow, es decir, mediante un sistema automático sin barreras.

La documentación, que forma parte del proceso de la Red Federal de Concesiones y aparece identificada como preliminar, fija la estación en la progresiva 1462 de la RN 12 y prevé el cobro en ambos sentidos de circulación. También incluye la estación denominada Fachinal sobre la Ruta Nacional 105, quien estaba concesionada por la provincia, pasará a ser controlada por la Nación; con cobros en ambos sentidos.

El dato de Puerto Rico representa uno de los principales cambios para los automovilistas que transitan habitualmente por el corredor misionero, dado que actualmente los puntos de cobro existentes sobre la Ruta 12 en la provincia están ubicados en Santa Ana y Colonia Victoria. El pliego enumera además a Ituzaingó, en Corrientes, entre las estaciones que recibirá el futuro concesionario.

La incorporación de Puerto Rico al esquema también había sido señalada en información surgida del proceso licitatorio, que anticipó que la futura concesión contará con estaciones en Ituzaingó, Santa Ana, Puerto Rico, Colonia Victoria y Fachinal. De ese conjunto, cuatro puntos estarán dentro de Misiones.

La tarifa será la misma que en Santa Ana

El documento también define cómo se determinará el valor del nuevo peaje. Una vez habilitada cualquiera de las nuevas estaciones previstas, su cuadro tarifario deberá ser igual al correspondiente a la estación de Santa Ana.

En cuanto a las tarifas diferenciales, el pliego establece que se mantendrán las que estén vigentes al momento de la toma de posesión en las estaciones que ya forman parte del tramo. Durante la concesión deberán conservar su proporcionalidad respecto de la tarifa general, aunque la autoridad de aplicación podrá revisarlas a pedido de la concesionaria para determinar si continúan las condiciones que justificaron el beneficio, como la alta frecuencia de viajes y la cercanía entre el domicilio del usuario y el peaje.

Este punto adquiere relevancia para Puerto Rico y las localidades de la zona, donde una parte de la circulación por la Ruta 12 corresponde a desplazamientos de corta distancia entre municipios. Sin embargo, el pliego analizado no establece de manera específica un régimen diferencial para los futuros usuarios de la nueva estación, por lo que no puede afirmarse todavía que los residentes de la zona vayan a contar con descuentos.

El peaje no podrá comenzar a cobrar de inmediato

Uno de los aspectos centrales del documento es que la instalación de la estructura no habilitará automáticamente al concesionario a cobrar. Antes deberá cumplirse una serie de condiciones vinculadas directamente con el estado del corredor.

El pliego determina que el cobro en la nueva estación solamente podrá comenzar cuando exista un Acta de Finalización de la Obra Inicial de Puesta en Valor y cuando el concesionario haya proyectado y construido la estación correspondiente. Desde el inicio de su operación, el sistema deberá ser Free Flow, sin barreras físicas para detener a los vehículos.

Las obras iniciales de puesta en valor tienen como finalidad alcanzar condiciones adecuadas de transitabilidad, seguridad vial y confort para los usuarios. El documento establece además que deberán realizarse bajo las especificaciones técnicas de la concesión y dentro de los plazos previstos en sus anexos.

De esta manera, el propio esquema contractual vincula la posibilidad de habilitar el nuevo cobro con la ejecución previa de tareas sobre el corredor, aunque en el cuerpo principal del pliego no se detallan allí los trabajos específicos que deberán estar terminados en el sector de Puerto Rico.