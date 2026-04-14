NOTICIAS MISIONES : Passalacqua destacó a la Biofábrica como emblema biotecnológico: “Es la única en el país y un orgullo para los misioneros”

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, recorrió este martes las instalaciones de la Biofábrica Misiones S.A. en el marco de una nueva etapa institucional que se abre tras la integración de MisioPharma. La visita tuvo como eje la optimización de los recursos públicos y la consolidación del desarrollo biotecnológico provincial.



El recorrido comenzó en el laboratorio de cultivos in vitro, donde el Mandatario se interiorizó sobre el trabajo en la cámara de crecimiento de distintas especies: banano, ornamentales, flores, orquídeas y árboles nativos. Luego pasó por la sala de siembra, donde observó las tareas en cabinas de flujo y dialogó con el equipo técnico sobre los procesos productivos.

La recorrida también incluyó la Planta Biológica de bioinsumos agrícolas, espacio dedicado al desarrollo de alternativas sustentables a los agroquímicos sintéticos. Allí se destacó la producción de bioinsecticidas a partir de hongos nativos para el control de plagas, con el objetivo de proteger cultivos y reducir el impacto ambiental.

Biotecnología misionera al servicio de la producción

Ante lo que observó, Passalacqua puso en valor el capital humano y el desarrollo científico de la provincia. “Hay un equipo de científicos de primera línea, esta es la única biofábrica de la Argentina, y es un orgullo misionero porque todo lo que estamos viendo es nuestro, especialmente los científicos que trabajan acá, formados en nuestra universidad y directamente vinculados a la producción”, expresó.

El gobernador también subrayó el impacto directo de esos desarrollos en el sector productivo provincial. “Están produciendo bananos de altísima calidad, con estándares perfectos, sin posibilidad de enfermedades, y además el producto estrella son los fertilizantes biológicos, de altísima demanda en las chacras, que permiten un crecimiento fuerte y sano”, afirmó.

En materia de exportaciones y alcance territorial, Passalacqua fue preciso: “Se exporta a Brasil y a otras provincias como Salta, pero sobre todo es para que nuestra producción crezca mejor, más fuerte y más sana”. La Biofábrica no es solo un organismo de investigación sino también un actor concreto del comercio provincial e interprovincial.

El gobernador destacó además los procesos de validación científica que respaldan cada desarrollo. “No es que a cualquiera se le ocurra algo, es un proceso de legitimación. Todo es biológico, sin químicos, y esa validación a nivel nacional permite exportar y llegar al consumo humano. Para nosotros es un salto de calidad en términos de producción que nos pone en un nivel altísimo”, sostuvo.

Con una mirada histórica, Passalacqua también encuadró el logro en el marco de una política de Estado sostenida en el tiempo. “Hubo intentos en otras provincias que no prosperaron, pero el tesón de una política de Estado en Misiones logró esto, que es un emblema y una de las pocas en Latinoamérica”, señaló.

Plantines, convenios y tecnología exportada

El recorrido incluyó el invernadero de banano, donde actualmente se preparan 50.000 plantines con destino a la provincia de Salta. El convenio con esa provincia data de 2019 y desde entonces ya se distribuyeron más de un millón de plantines. También se destacó el desarrollo de Fitolab, laboratorios móviles implementados en Buenos Aires y Córdoba, que incluyen instalación y capacitación técnica.

El presidente de la Biofábrica, Federico Miravet, precisó el rol estratégico que el gobierno provincial le asignó al organismo. “El respaldo que recibimos del Gobernador es colocar a la biotecnología como eje fundamental del agro. Hoy la biotecnología ya es una realidad en la Biofábrica, con el laboratorio in vitro, la producción de bioinsumos y otras líneas en desarrollo”, señaló.

Miravet también subrayó la dimensión comercial del organismo sin perder de vista su compromiso con el sector productivo local. “Somos una sociedad que busca comercializar, pero siempre revalorizando a los productores misioneros y su trabajo diario”, afirmó. Y agregó que la integración de MisioPharma permite “cumplir con el mandato de no desperdiciar capital humano, administrativo y tecnológico, y seguir produciendo con eficiencia”.

La gerenta general, Luciana Imbrogno, detalló las articulaciones institucionales que dan sustento científico a los productos. “Contamos con profesionales altamente capacitados y articulamos con CONICET, UNaM, INTA y el Ministerio del Agro para validar nuestros productos a campo. Es una etapa clave para demostrar que funcionan y que son una alternativa superadora para producir”, explicó.

Imbrogno también precisó los destinatarios de la producción. “En el marco del programa de diversificación tabacalera se entregan plantines de banano, maracuyá y especies ornamentales, y también desarrollamos producción para el sector privado con fines de exportación”, indicó.

Los detalles y beneficios de la integración de MisioPharma

La recorrida se realizó tras la oficialización de la disolución de MisioPharma S.E. y su incorporación a la Biofábrica. La medida contempla la transferencia del personal científico, el equipamiento y las capacidades técnicas, con el objetivo de concentrar recursos y consolidar una única plataforma de desarrollo biotecnológico en la provincia.

Passalacqua explicó la lógica detrás de la decisión. “Era un gasto operativo innecesario, hay que cuidar los recursos públicos al máximo y aprovechar mejor a los científicos bajo una sola dirección, que es la Biofábrica. Tenemos equipamiento de altísimo nivel y ahora podemos ampliar la producción”, afirmó el gobernador.

El Mandatario fue explícito en un punto sensible: la reorganización no implica pérdida de puestos de trabajo. “Se trata de un reordenamiento. Hay que reconocer cuando algo ya no es productivo y reorganizarlo para que funcione. Contamos con ingenieros, genetistas y profesionales de altísimo nivel, formados en Misiones, y necesitábamos aprovechar mejor esas capacidades”, concluyó Passalacqua.