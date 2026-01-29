NOTICIAS MISIONES : Inflación 2026 - Prevén un 31,5% anual y 3,7% para enero
La inflación esperada para 2026 se ubica en 31,5%, según el último relevamiento del Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). La proyección mantiene el mismo nivel estimado para el cierre de 2025, aunque implica una baja de 2,5 puntos porcentuales respecto de la medición de diciembre, que había ubicado la expectativa en 34%.
Para enero de 2026, la inflación mensual promedio esperada es de 3,71%, mientras que la mediana se sitúa en 3%. Ambos valores muestran una desaceleración frente a diciembre, cuando el promedio fue de 4,59% y la mediana también se ubicó en 3%.
El informe se publica en un contexto de cambio metodológico en la medición del Índice de Precios al Consumidor. A partir de enero de 2026, el INDEC adopta una nueva canasta basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18, lo que reduce la ponderación de los alimentos y aumenta la incidencia de los servicios regulados, en un escenario donde las tarifas vuelven a tener un peso relevante en la evolución del índice.
Las expectativas de inflación anual muestran diferencias regionales. En el Gran Buenos Aires se proyecta una inflación cercana al 35%, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 33,5% y en el Interior del país del 29,5%. En comparación con diciembre, se observa una baja en todas las regiones, con una caída más pronunciada en el Interior.
Por nivel de ingresos, los hogares de menores recursos redujeron su expectativa de inflación anual promedio del 37,5% al 35,5%, mientras que la mediana se mantuvo en 30%. En los hogares de mayores ingresos, el promedio descendió de 32,4% a 29,2%, con una mediana estable en 25%.
Desde la UTDT precisaron que el relevamiento se basa en expectativas individuales sobre la inflación de los próximos 12 meses y que el trabajo de campo se realizó entre el 5 y el 15 de enero de 2026.
