NOTICIAS MISIONES : Paro sorpresivo dejó sin servicio al tren Posadas-Encarnación
El servicio del tren internacional Posadas–Encarnación se encuentra suspendido este sábado 31 de enero a raíz de una medida de fuerza adoptada por los trabajadores. La interrupción afectó el normal cruce fronterizo y generó molestias entre los usuarios que utilizan a diario esta conexión entre ambas ciudades.
La empresa concesionaria informó la situación a través de un comunicado difundido en redes sociales y en la terminal ferroviaria. Allí aclaró que la suspensión del servicio responde exclusivamente a una decisión sindical y no a inconvenientes operativos propios de la firma.
Según detallaron, la empresa había dispuesto desde temprano el personal y el material ferroviario necesarios para garantizar la prestación habitual del servicio. Sin embargo, la protesta gremial impidió la salida de las formaciones durante toda la jornada.
Desde la concesionaria calificaron la medida como intempestiva y señalaron que se trata de una situación que escapa a cualquier posibilidad de resolución unilateral por parte de la empresa, deslindando responsabilidades por la falta de frecuencias.
Hasta el momento, no se informó cuándo se restablecerá el servicio ferroviario sobre el puente internacional San Roque González de Santa Cruz. La empresa indicó que brindará novedades a medida que se avance en la resolución del conflicto.
La empresa concesionaria informó la situación a través de un comunicado difundido en redes sociales y en la terminal ferroviaria. Allí aclaró que la suspensión del servicio responde exclusivamente a una decisión sindical y no a inconvenientes operativos propios de la firma.
Según detallaron, la empresa había dispuesto desde temprano el personal y el material ferroviario necesarios para garantizar la prestación habitual del servicio. Sin embargo, la protesta gremial impidió la salida de las formaciones durante toda la jornada.
Desde la concesionaria calificaron la medida como intempestiva y señalaron que se trata de una situación que escapa a cualquier posibilidad de resolución unilateral por parte de la empresa, deslindando responsabilidades por la falta de frecuencias.
Hasta el momento, no se informó cuándo se restablecerá el servicio ferroviario sobre el puente internacional San Roque González de Santa Cruz. La empresa indicó que brindará novedades a medida que se avance en la resolución del conflicto.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario