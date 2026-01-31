NOTICIAS MISIONES : Este Sábado 31 Bar Estudio presentamos Guara Guara Streaming. 📹✨
Llego a Posadas Guara Guara Estudio Estreaming. Este 31 de Enero arrancamos con vos!!!
👉En Posadas Un bar que también es estudio---> 🤯 Sí, es real.
Desde Bar Estudio presentamos Guara Guara Streaming. 📹✨
Estamos por estrenar "Todo Mezclado", el programa que dará de qué hablar.
Este Sábado 31 no es una apertura cualquiera. ¡Es doble estreno!
Abrimos las puertas de Bar Estudio y, al mismo tiempo, cerramos las cámaras para el primer programa de "Todo Mezclado" en vivo. 🔴
Y como este bar lo hacemos entre todos, queremos escucharte. Sabemos que tenés guardada esa anécdota increíble, extraña o graciosísima que siempre contás en las juntasdas. ¡Es el momento de sacarla a la luz!
Vení a previar, agarrá el micrófono y contanos tu historia al aire. ¡Sé parte de la mezcla del programa #1 !
🍺 ¡Mejor acnedota gana una cerveza!
📍Avda. Centenario 2582 | 🕘 Desde las 21 Hs.| ¡Buenas promociones!
