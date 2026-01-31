NOTICIAS MISIONES : Cayó el conductor que huyó tras chocar a una motociclista en Posadas
👉La Policía de Misiones logró ubicar el vehículo involucrado en el siniestro vial ocurrido el 22 de enero, entre las 07:30 y 07:40 horas, sobre la avenida Ulises López, a la altura de la rotonda de acceso al Aeropuerto Internacional de Posadas, y detuvo a su conductor, un hombre de 62 años, quien quedó a disposición de la Justicia. En el hecho resultó lesionada una motociclista de 39 años.
El siniestro se registró cuando la mujer circulaba al mando de una motocicleta Gilera Smash de 110 cc y, tras una colisión, cayó sobre la cinta asfáltica. A raíz del impacto, fue trasladada al Hospital Ramón Madariaga, donde permaneció internada en recuperación. Posteriormente, personal policial y peritos de la Policía Científica avanzaron con las tareas para determinar las circunstancias del hecho.
Según se pudo establecer durante la investigación, y tras recuperar la conciencia mientras se hallaba hospitalizada, la víctima manifestó que habría sido colisionada por un automóvil de color blanco que se dio a la fuga tras el siniestro, lo que reforzó la línea investigativa en torno a un posible abandono del lugar del hecho.
En ese marco, efectivos de la Dirección Centro Integral de Operaciones 911 detectaron mediante el sistema de cámaras lectoras de patentes el dominio de un automóvil Ford Focus, color blanco, vinculado al hecho, activándose de inmediato un operativo cerrojo para su localización.
Como resultado del despliegue coordinado entre el CIO 911, el Grupo de Acción Preventiva y la División Investigaciones, el rodado fue interceptado en la zona céntrica de Posadas, en inmediaciones de las calles Colón y San Martín, donde se procedió al secuestro del vehículo y a la detención del conductor.
Finalmente, el automóvil fue trasladado a la Unidad Regional I para la realización de las pericias correspondientes, mientras que por disposición judicial también se procedió al secuestro del teléfono celular del detenido, a quien se le notificó formalmente el motivo de su detención en el marco de la causa. Las actuaciones fueron elevadas al Juzgado de Instrucción N.° 6, a cargo del Dr. Ricardo Walter Balor, para la continuidad de la investigación.
El siniestro se registró cuando la mujer circulaba al mando de una motocicleta Gilera Smash de 110 cc y, tras una colisión, cayó sobre la cinta asfáltica. A raíz del impacto, fue trasladada al Hospital Ramón Madariaga, donde permaneció internada en recuperación. Posteriormente, personal policial y peritos de la Policía Científica avanzaron con las tareas para determinar las circunstancias del hecho.
Según se pudo establecer durante la investigación, y tras recuperar la conciencia mientras se hallaba hospitalizada, la víctima manifestó que habría sido colisionada por un automóvil de color blanco que se dio a la fuga tras el siniestro, lo que reforzó la línea investigativa en torno a un posible abandono del lugar del hecho.
En ese marco, efectivos de la Dirección Centro Integral de Operaciones 911 detectaron mediante el sistema de cámaras lectoras de patentes el dominio de un automóvil Ford Focus, color blanco, vinculado al hecho, activándose de inmediato un operativo cerrojo para su localización.
Como resultado del despliegue coordinado entre el CIO 911, el Grupo de Acción Preventiva y la División Investigaciones, el rodado fue interceptado en la zona céntrica de Posadas, en inmediaciones de las calles Colón y San Martín, donde se procedió al secuestro del vehículo y a la detención del conductor.
Finalmente, el automóvil fue trasladado a la Unidad Regional I para la realización de las pericias correspondientes, mientras que por disposición judicial también se procedió al secuestro del teléfono celular del detenido, a quien se le notificó formalmente el motivo de su detención en el marco de la causa. Las actuaciones fueron elevadas al Juzgado de Instrucción N.° 6, a cargo del Dr. Ricardo Walter Balor, para la continuidad de la investigación.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario