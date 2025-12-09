NOTICIAS MISIONES : Dos mujeres fueron hospitalizadas tras despistar en Santa Ana
Esta tarde de este lunes pasado, alrededor de las 14:15 horas se registró un siniestro vial en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1376 de Santa Ana, donde un automóvil Renault Clio despistó y terminó fuera de la calzada, dejando como saldo a dos mujeres lesionadas.
Según los primeros datos, el vehículo circulaba en sentido Santa Ana–Posadas cuando, por causas que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado y despistó. En el automóvil viajaban un hombre de 31 años junto a su esposa 35, su madre de 57, un adolescente y dos menores 8 y 10 años.
La esposa del conductor y su madre fueron asistidas y trasladadas al hospital de Santa Ana para recibir la atención médica correspondiente, mientras que los demás ocupantes resultaron ilesos. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Santa Ana dependiente de la UR- XIII quienes realizaron las tareas de rigor. Las diligencias continúan para establecer con precisión las causas del siniestro.
