lunes, 11 de agosto de 2025

NOTICIAS MISIONES : Un camión despistó, chocó a otro y se prendió fuego en la Ruta 12

Ocurrió a la altura del kilómetro 1585 de la citada arteria nacional, en Puerto Esperanza


En la mañana de este lunes, alrededor de las 10:00, un camión Scania que transportaba alimentos despistó, chocó contra otro que trasladaba rollos de pino y se incendió.

El conductor del primer vehículo fue hospitalizado. La Policía, los Bomberos y Salud Pública trabajan en el lugar.

El tránsito está reducido y hay presencia de equipos de emergencia.

Se solicita a los conductores circular con extrema precaución, respetar indicaciones del personal en zona y disminuir la velocidad al aproximarse.
