lunes, 11 de agosto de 2025

NOTICIAS MISIONES : Posadas - Mató a sus hijos, hirió gravemente a su pareja y luego se quitó la vida

Sucedió en la mañana de este lunes en el barrio San Lorenzo. El agresor fue identificado como José Ricardo Ferreyra, de 47 años: sus hijos de 13 y 21 años fueron degollados, y la pareja permanece en estado crítico en el Madariaga.


Paola Vieira (44) y su hermano Hugo Vieira (50) permanecen internados y en estado reservado, luego de sobrevivir de los ataques de José Ricardo Ferreyra (47), el hombre que mató a sus hijos de 13 y 21 años para luego quitarse la vida. Familiares de las víctimas describieron las actitudes del presunto homicida y el problema de pareja como trasfondo del horrible hecho
