miércoles, 13 de agosto de 2025

NOTICIAS MISIONES : Pusieron tras las rejas a la banda de “Gringo” en Eldorado: 8 detenidos

En un operativo de prevención, la División Comando Radioeléctrico Zona Oeste de la Unidad Regional III detuvo anoche a ocho hombres que presuntamente cobraban peajes ilegales a transeúntes y automovilistas en el kilómetro 4 de Eldorado.


El procedimiento se realizó alrededor de las 21:15 horas, cuando los efectivos patrullaban la calle Triunvirato y detectaron a los sospechosos ocultos entre las malezas. Ninguno pudo justificar su presencia ni portaba documentación. Un alerta al 911 fue crucial para dar con los malvivientes que molestaban a los vecinos de la zona y estarían vinculados a otros ilícitos en distintos barrios de la ciudad.

Los detenidos, identificados como Iván K. (31), alias “Gringo”; Mauricio F. (25); Elías G. (26); Reinaldo S. (27), Alberto M. (22), Yoel S., (22), también alias alias “Gringo”, Claudio G., (30), alias “Cholo” y Luis C. (18), en su mayoría poseen antecedentes. Se investiga su posible participación en robos contra la propiedad registrados en la zona.

Finalmente, todos fueron alojados en la Comisaría Segunda y puestos a disposición de la Justicia.
