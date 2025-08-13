NOTICIAS MISIONES : Falleció la joven apuñalada en La Olla y su familia exige justicia



Liz Alexandra de Jesús, de 21 años, falleció este martes al mediodía en el Hospital Ramón Madariaga. Permanecía internada en estado crítico desde el brutal ataque que sufrió el domingo en el barrio La Olla, en la zona sur de Posadas.







La joven había sido operada de urgencia por las graves heridas de arma blanca en el pecho, pero no logró sobrevivir. El hecho dejó conmocionada a su familia, que exige justicia y un rápido esclarecimiento.



De acuerdo con la reconstrucción preliminar, alrededor de las 2.30 del domingo Liz fue atacada a golpes y apuñalada con un cuchillo. La Policía manejaba como principal hipótesis un ajuste de cuentas. Algunas personas la señalaban como presunta responsable de incendiar una casilla alquilada por una adolescente de 17 años, hecho ocurrido una semana antes.



Sin embargo, los familiares negaron esa versión y aseguraron que Liz no estaba vinculada al incendio. Cabe señalar que la menor señalada como autora del ataque fue demorada e investigada como principal sospechosa.



Por orden del juez Correccional y de Menores 2, César Raúl Jiménez, la adolescente fue alojada en el Cemoas mientras avanza la investigación. En medio del dolor, familiares y allegados iniciaron una colecta para cubrir los gastos del sepelio.



La joven era madre de dos niños, de 5 y 2 años. Su muerte generó conmoción en la comunidad y volvió a poner en foco la violencia que atraviesan algunos barrios de la capital misionera.





















