NOTICIAS MISIONES: Corte parcial en el Puente Internacional San Roque González por recambio de luminarias
Hoy miércoles, entre las 7:30 y las 13:30, se realizará un corte parcial de tránsito en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que conecta Posadas (Argentina) con Encarnación (Paraguay). Durante ese lapso, la circulación se restringirá a una sola calzada debido a trabajos de recambio y reparación de luminarias del sistema de alumbrado público.
Vialidad Nacional informó que las tareas se concentrarán en la superestructura del puente e incluirán el reemplazo de luminarias y equipos lumínicos, la revisión eléctrica integral y la optimización del cableado. El objetivo es restablecer el funcionamiento completo del sistema de iluminación, mejorar la seguridad vial y la operatividad del viaducto, especialmente en horario nocturno o con baja visibilidad.
Para garantizar el orden durante la intervención, se implementará un operativo de control y asistencia coordinado con Gendarmería Nacional. Este incluirá señalización preventiva, asistencia al tránsito y control de velocidad, afectando tanto a vehículos particulares como al transporte de cargas y de pasajeros. Por ello, se recomienda planificar los viajes para evitar demoras.
El Puente San Roque González es uno de los cruces internacionales más transitados del país, desempeñando un papel clave en el comercio, el turismo y la integración entre Argentina y Paraguay. Las mejoras no solo buscan recuperar los niveles óptimos de iluminación, sino también extender la vida útil de los equipos y reducir el consumo energético, en línea con los estándares de eficiencia que promueve Vialidad Nacional.
Para más información, los usuarios pueden consultar el portal oficial argentina.gob.ar/rutasnacionales. En caso de emergencias, están disponibles las líneas gratuitas 0800-222-6272 y 0800-333-0073, así como un canal de WhatsApp de atención las 24 horas. También se pueden realizar consultas y reclamos al correo atencionalusuario@vialidad.gob.ar o mediante el formulario web habilitado.
Vialidad Nacional informó que las tareas se concentrarán en la superestructura del puente e incluirán el reemplazo de luminarias y equipos lumínicos, la revisión eléctrica integral y la optimización del cableado. El objetivo es restablecer el funcionamiento completo del sistema de iluminación, mejorar la seguridad vial y la operatividad del viaducto, especialmente en horario nocturno o con baja visibilidad.
Para garantizar el orden durante la intervención, se implementará un operativo de control y asistencia coordinado con Gendarmería Nacional. Este incluirá señalización preventiva, asistencia al tránsito y control de velocidad, afectando tanto a vehículos particulares como al transporte de cargas y de pasajeros. Por ello, se recomienda planificar los viajes para evitar demoras.
El Puente San Roque González es uno de los cruces internacionales más transitados del país, desempeñando un papel clave en el comercio, el turismo y la integración entre Argentina y Paraguay. Las mejoras no solo buscan recuperar los niveles óptimos de iluminación, sino también extender la vida útil de los equipos y reducir el consumo energético, en línea con los estándares de eficiencia que promueve Vialidad Nacional.
Para más información, los usuarios pueden consultar el portal oficial argentina.gob.ar/rutasnacionales. En caso de emergencias, están disponibles las líneas gratuitas 0800-222-6272 y 0800-333-0073, así como un canal de WhatsApp de atención las 24 horas. También se pueden realizar consultas y reclamos al correo atencionalusuario@vialidad.gob.ar o mediante el formulario web habilitado.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario