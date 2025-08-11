NOTICIAS MISIONES : Ebrio, atacó a su vecino con un machete por una discusión por el volumen de la música

El violento hecho donde un hombre de 64 años que fue brutalmente atacado por su vecino de 29 años. Según los datos brindados por la policía el atacante estaba ebrio al momento de episodio y habría ido a amedrentar a su vecino y retomar una discusión registrada días a otras por el volumen de la música. La victima resultó con una serie de heridas y fue trasladado al hospital de Eldorado.



Según detalla el informe policial, cerca de las 20:30, un hombre de 64 años ingresó a la dependencia policial de Comandante Andresito con múltiples lesiones de arma blanca en la cabeza y brazos, manifestando que habría sido agredido en su vivienda del barrio Villa Nueva.



De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho se habría originado a raíz de una discusión previa ocurrida días atrás. El presunto agresor, un hombre de 29 años vecino de la víctima, se presentó en el domicilio en estado de ebriedad y lo atacó con un machete, para luego darse a la fuga.



La víctima fue trasladada al hospital local y posteriormente derivada al Hospital Samic de Eldorado, para estudios de mayor complejidad. En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría jurisdiccional, Policía Científica y se dio intervención al Juzgado correspondiente.



Horas más tarde, cerca de las 23:30, tras un operativo conjunto entre personal de la comisaría y la División Comando Radioeléctrico, se detuvo al sospechoso en el paraje Soberanía, sobre la Ruta Costera, y se secuestró el machete presuntamente utilizado en el ataque.









La victima llegó a la comisaria de Comandante Andresito con diversas lesiones en brazos y cabeza por los machetazos propinados por su vecino a quien le reclamo por el volumen de la música días a otras



