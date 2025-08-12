Noticias Misiones

martes, 12 de agosto de 2025

NOTICIAS MISIONES : Camioneta robada y cargada con 20.000 paquetes de cigarrillos embistió control de Gendarmería y fue secuestrada

Gendarmes del Escuadrón 49 “San Vicente”, se encontraban desplegados sobre la Ruta Provincial Nº 11, a la altura de la localidad de El Alcázar, cuando una camioneta embistió el puesto de control, haciendo caso omiso a las señales efectuadas por los uniformados y dándose a la fuga.



Más tarde, luego de tareas de rastrillaje en la zona, los funcionarios hallaron el rodado sin ocupantes, sobre un camino alternativo.

Continuando con el registro del interior del vehículo, los efectivos confirmaron que dentro del habitáculo y del compartimiento de carga se encontraban acondicionadas 20 cajas de cartón que contenían 20.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero.

Asimismo, de la consulta de los antecedentes, surgió que la camioneta poseía pedido de secuestro activo por robo.

El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá dispusieron el secuestro del vehículo y de la mercadería en infracción a la Ley de “Código Aduanero”.
