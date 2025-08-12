NOTICIAS MISIONES : Capturaron a 7 integrantes de una banda narco que operaba desde el monte en Iguazú
En un golpe certero contra el narcomenudeo y el delito urbano, la Policía de Misiones desarticuló una banda que tras sus golpes se escondían en un asentamiento clandestino en la zona de las 600 hectáreas de Puerto Iguazú.
Allí acopiaban objetos robados de hoteles y vendían dosis de pedra. El operativo terminó con siete detenidos, entre ellos un dealer que transportaba 164 envoltorios listos para la venta.
La irrupción se produjo este lunes por la tarde, tras semanas de investigación. En una acción coordinada, efectivos de las divisiones de Infantería y Drogas Peligrosas de la Unidad Regional V localizaron el campamento camuflado entre la vegetación y sorprendieron a siete hombres acampando. Todos fueron identificados y vinculados a una serie de robos recientes en complejos hoteleros.
Los investigadores, venían siguiendo los pasos de los implicados desde hace días, donde detectaron que la modalidad consistía en intercambiar objetos robados en hoteles por estupefacientes, transacciones que realizaban en zonas rurales para despistar a los uniformados, actividad que fue finalmente descubierta. Seis hombres de entre 19 y 40 años fueron detenidos, junto a la demora de un adolescente.
En paralelo, el operativo dejó al descubierto la actividad narco. Uno de los delincuentes intentó descartar una riñonera con 164 envoltorios de aluminio con una sustancia cerosa y dinero en efectivo. El narcotest confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína en piedra, con un valor estimado superior a $440.000.
Además, los agentes hallaron una mochila cargada con múltiples objetos que habían sido denunciados como sustraídos días atrás por el encargado de un hotel local.
Por orden del Juzgado Federal de Eldorado, la droga fue secuestrada y los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que avanza con las investigaciones por robo y narcotráfico.
