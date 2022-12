Noticias Misiones : Cronograma de pagos de la Anses para este jueves 1° de diciembre

Este jueves 1° de diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará con su cronograma de pagos, pautado para todos los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), jubilados, pensionados y beneficiarios de los programas Alimentar y Progresar.



En este contexto, en diciembre comenzará a regir el incremento del 15,62% para los jubilados y pensionados y quienes reciban algunas asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), entre otras. Asimismo, se entregará el aguinaldo de diciembre, como también un bono de $10.000 y $7.000 pesos para los jubilados con uno y dos haberes mínimos, respectivamente, en diciembre, enero y febrero.



De la misma forma, continuará el bono de 45.000 pesos para indigentes anunciado por el ministro de Economía Sergio Massa a mediados de octubre, que se abona en dos cuotas mensuales de 22.500 pesos a partir del 14 de noviembre. También se abonará la segunda cuota del nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 5.



En diciembre también continuará el bono de ANSES de 50.000 pesos que se dividió en tres pagos de aproximadamente 16.500 pesos hasta el último mes del año. Además, con la suba del 21% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) en tres cuotas (octubre, noviembre y diciembre) de 7% también aumentaron varios programas, como el Potenciar Trabajo y el Programa Acompañar.



El 1° de diciembre podrán acceder al pago quienes reciban las Pensiones No Contributivas (PNC) con documento finalizado en 0 y 1, como también los que accedan a las Asignaciones Familiares de PNC y Asignaciones Pago Único: matrimonio, adopción y nacimiento.



Pensiones No Contributivas (PNC): ¿Cuándo cobro este mes de diciembre de 2022 con el aumento del 15,62%?



Gracias a los aumentos acumulativos que comenzaron en septiembre, los montos a cobrar de las Pensiones No Contributivas quedaron definidos de la siguiente manera: $35.808,80 por invalidez y vejez, $51.157 a madres de siete hijos o más y $40.923,58 para PUAM –adulto mayor-.



A continuación, los días de cobro en diciembre según la finalización del DNI:



DNI terminados en 0 y 1: 1 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 2 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 5 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 6 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 7 de diciembre



Asignaciones Pago Único: matrimonio, adopción y nacimiento: ¿Cuándo cobro este mes de diciembre de 2022 con el aumento del 15,62%?



Todas las terminaciones del DNI de los beneficiarios de las Asignaciones por matrimonio, adopción y nacimiento podrán continuar con el cobro de la segunda quincena (desde el 7 de noviembre al 12 de diciembre), aunque a partir del 7 de diciembre se abrirá la posibilidad de que cobren todas las terminaciones del DNI hasta el 12 de enero.



Asignaciones Familiares de PNC: ¿Cuándo cobro este mes de diciembre de 2022 con el aumento del 15,62%?



Por su parte, todas las terminaciones de DNI podrán cobrar las Asignaciones Familiares de PNC entre el 8 de noviembre y el 12 de diciembre. En el medio comenzará a regir el nuevo calendario: todas las terminaciones de documento podrán cobrar entre el 12 de diciembre y el 12 de enero.



ANSES: ¿Cómo tramitar la prestación por desempleo?



La prestación por desempleo está dirigida a aquellas personas que se encuentren desempleadas habiendo sido trabajadores en relación de dependencia, que hayan sido despedidas sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas y estén comprendidas en la Ley de Contrato de Trabajo 24.013.



Para obtenerla, hay que reunir la documentación que certifique el desempleo, con su original y copia, y presentarlo en cualquier oficina de ANSES. Además, los documentos también pueden enviarse a través de la web de ANSES y hay tiempo para solicitarlo hasta 90 días hábiles desde la ruptura de la relación laboral.



ANSES: ¿Complemento Leche del Plan 1.000 días?





El Complemento Leche del Plan 1.000 días está dirigido a quienes posean la Asignación Universal por Hija/o por cada hija y/o hijo de hasta 3 años y los titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social, y se accede a través de mi ANSES con el CUIL y la Clave de Seguridad Social.



Se trata de un monto mensual de $920 -se actualiza trimestralmente con la Ley de Movilidad- que se deposita en la misma cuenta en la que cobran la AUH y que busca “acompañar el crecimiento y desarrollo saludable de las futuras mamás y sus hijas e hijos hasta los 3 años de edad”, según ANSES.