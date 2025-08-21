NOTICIAS MISIONES : Un Motociclista perdió la vida tras protagonizar un choque contra un automóvil
Cerca de las 6:10 horas APROXIMADAMENTE , por causas que aún se investigan colisionaron un Toyota Etios conducido por un hombre de 34 años y una motocicleta Gilera Smash 110.
A raíz del impacto, el motociclista, cuya identidad aún no fue establecida, falleció en el lugar.
Trabajaron efectivos de la Comisaría 19ª, Policía Científica y el médico policial, quienes realizaron las pericias correspondientes. La investigación continúa para determinar la mecánica del hecho e identificar formalmente a la víctima sobre la av 106
