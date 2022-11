Misiones | Autorizaron un incremento del 45% en dos tramos para cuotas de instituciones escolares privadas

La presidenta de la Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones (AIPEM), Delicia Olivera, reveló que el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) autorizó un aumento en las cuotas. Sería una suba del 45% en dos tramos.

La representante de los establecimientos educativos privados de Misiones especificó que el monto autorizado corresponde a un aumento del 45 por ciento, dividido en dos tramos. El pedido fue realizado a raíz de la inflación económica actual y a partir de lo acordado, cada instituto determinará el aumento para fin de año en un 20% y lo restante a comienzo del año lectivo 2023.

En el caso de que algún establecimiento no quiere incrementar la cuota también lo podrá hacer, pero el techo máximo de aumento para lo que resta del año, no podrá superar el 20 por ciento. En este sentido, Olivera remarcó que estará a criterio de cada uno la manera de implementar el 45 por ciento, teniendo en cuenta el tope para este año.

El último aumento autorizado fue a principio de año, con un incremento que no superó el 20 por ciento. Los gastos que deben saldar los institutos privados no refieren solamente al personal de maestranza o mantenimiento, sino que hay empleados con diferentes convenios, en los que durante el año recibieron un 35 por ciento de aumento en su sueldo. De esta manera la presidente del AIPEM remarcó que el aumento de principio de año no estaría cubriendo en particular, a esos sueldos

En cuanto a las matrículas, Olivera mencionó que no están reguladas por ningún organismo y por este motivo queda a criterio de cada instituto. En este sentido, cada establecimiento aumenta teniendo en cuenta el sentido común y no superando una cifra que los padres no puedan pagar, para no quedarse sin alumnos.

Además remarcó que el programa provincial “Ahora Misiones” trajo un alivio a los padres de alumnos de institutos privados o de gestión privados, ya que permitió a que las matrículas puedan pagarse en cuotas. Más allá de la inflación, la titular del AIPEM comentó que desde los institutos tratan de acompañar a las familias y por el momento no hubo descenso de alumnos.