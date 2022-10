NACIONALES : El piso de Ganancias subirá a $330 mil pesos desde noviembre

El piso de Ganancias subirá a $330 mil pesos desde noviembre



El plan Massa continúa. El ministro de Economía anunció que desde el 1° de noviembre subirá el piso de Ganancias para los trabajadores a $ 330.000. El extitular de la Cámara de Diputados confirmó que la medida ya fue conversada con el presidente Alberto Fernández y que la AFIP comenzó a trabajar en una rápida implementación.“La suba del mínimo no imponible está decidida, será a partir del 1 de noviembre y la AFIP está terminando las proyecciones. Subirá a $330.000 y el objetivo es garantizar que los trabajadores, lo que ganan por horas extras o producto de paritarias no lo pierdan por el impuesto a las Ganancias”, señaló en una entrevista.El anuncio de Massa llega tras un pedido exclusivo de los gremios para evitar que el Impuesto a las Ganancias “se coma” parte del aumento que los sindicatos vienen acordando con el Ministerio de Trabajo, los cuales -en su mayoría- se acercan al 100% o incluso superan la cifra.Massa subirá el piso de Ganancias y lanza “Precios Justos”Por otro lado adelantó que se trabaja en el lanzamiento de un programa de Precios Justos que convivirá con Precios Cuidados. Será a más largo plazo para dar certidumbre. Tendrá más productos que Precios Cuidados y deberá fijarse el precio en el paquete del producto.“Como método, los congelamientos dictados por la fuerza no funcionan, sí creo en un trabajo acordado con las empresas de consumo masivo que representan más del 65% de lo que consumimos los argentinos”, dijo“Trabajamos en establecer cuáles son los mecanismos en los que el Estado les puede dar certidumbres en materia de importaciones, créditos y en esa misma mesa tiene que haber un trabajo de acuerdo, no sólo de mes a mes que hacemos con Precios cuidados, sino de largo plazo que llamamos de Precios Justos, que el precio se sostenga y que aparezca en el paquete”.Además anticipó que trabaja con la Anses en una ayuda de asistencia a adultos mayores sin ingresos que se les pueda garantizar la canasta alimentaria.