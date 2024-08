Noticias Misiones : Milei fuga más oro del País y se niegan a dar explicaciones

En cinco vuelos a Londres, se habrían fugado unos 1500 millones de dólares en lingotes de oro de las reservas argentinas. Las autoridades del Banco Central se negaron a brindar la información solicitada por el diputado nacional, Sergio Palazzo. Pretenden ocultar que van a empeñar los lingotes para conseguir el postergado crédito que el mundo niega al gobierno del “Topo” que vino a destruir el Estado argentino.

El saqueo de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no tiene fin. En las últimas horas se conoció un video en las redes sociales -que también fue difundido por el canal de noticias C5N- donde se puede apreciar una hilera de camiones porta caudales que en su interior llevarían 1500 lingotes de oro, valuados en unos 250 millones de dólares, con destino a Londres.

Tal como ya lo denunciáramos oportunamente en Agenda Malvinas, los envíos de oro al exterior se han hecho frecuentes en el gobierno de Javier Milei. Y es que el Ministro de Economía, Santiago Caputo, y su socio y amigo Santiago Bausili, presidente del BCRA, están decididos a no dejar ni los marcos de las ventanas del Central, cumpliendo la directiva del “Topo” que vino a destruir el Estado argentino.

“Amo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado desde adentro”, reconoció Milei en una entrevista concedida al medio yanqui The Free Press a principios de junio, justo un día antes que Caputo y Bausili comenzaran a desangrar al BCRA enviando el oro argentino al exterior.

En aquella entrevista, Milei sostuvo: “Es como estar infiltrado en las filas enemigas, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo (…) con tal de destruir al Estado”.

Al día siguiente, salió de la Argentina el primero de los cinco embarques de oro. Los mismos se vendrían realizando a través de la aerolínea British Airways en vuelos con destino a Londres. La sumisión del gobierno del “Topo” al invasor inglés no puede ser mayor, no solo les entrega el oro sino que además le regala el flete y los seguros.

Como si esto fuera poco, el gobierno se negó a brindar información sobre el tema de los envíos de oro al exterior que le fuera solicitada por el diputado nacional y dirigente de La Bancaria, Sergio Omar Palazzo.

En la red social X, Palazzo se quejó por la negativa de Bausili y el Directorio del BCRA a dar respuesta a su pedido de información pública acerca del oro argentino fugado a Londres.

El día jueves 15 de agosto, las autoridades del BCRA contestaron negativamente a los tres pedidos de acceso a la información pública que realizara el dirigente de La Bancaria, al resolver que: “En los términos del artículo 8 inciso B y C de la ley 27.275 de derecho de acceso a la información pública declarar la reserva y DENEGAR las solicitudes de acceso a la información pública formuladas por el Señor Sergio Omar Palazzo”, tal como lo informó el diario ámbito en su edición de ayer.

“Aducen razones de seguridad para las reservas por las cuales no se puede informar su ubicación geográfica (…) Es ridículo”, sostuvo el diputado nacional. “Además, pedí que me informe en qué reunión de Directorio se tomó la resolución, qué intervención tuvieron los organismos de control, qué medios de transporte se utilizaron y qué seguros se contrataron (…) y además con qué fin se hizo la remisión del oro. Podrían haber eludido la información geográfica y darme el resto de la información. Si no dan las respuestas, es porque las están ocultando o porque no tienen cómo explicarlo” señaló Palazzo.

“Tanto secretismo no hace otra cosa que dejar claro que el oro se lo llevaron, que no nos quieren decir que están o van a hacer con él y que este gobierno no quiere que los ciudadanos se enteren de sus actos de gobierno”, expreso el gremialista.

Los motivos por los cuales el gobierno de Milei y el BCRA estarían fugando del país esos lingotes de oro sería para poder utilizarlos en el pedido de un préstamo REPO, “nombre como vulgarmente se le llama en finanzas a una operación de venta de un activo a una entidad financiera, con el compromiso de ésta de revendérselo al dueño original en una fecha determinada y a un precio determinado”, al Banco de Basilea.

“Es una forma de préstamo pero con la cesión temporal del activo en garantía. En este caso, el oro de las reservas. El problema es que si a la fecha determinada, el país no está en condiciones de pagar la recompra del oro (de devolver el préstamo enmascarado), la entidad financiera podría quedárselo o estaría liberado de venderlo a un tercero. Y todo hecho a espaldas del Congreso y con riesgo cierto de perder esas reservas. Una hipótesis para nada descabellada” sostuvo el economista Raúl Dellatorre en una nota publicado en el matutino Página|12.