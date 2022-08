Clima en Misiones: rige advertencia nivel amarilla por lluvias y tormentas



El mal tiempo se volvió protagonista en la jornada de este sábado, jornada en la que se esperan bajas temperaturas











Desde la Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales - OPAD - lanzaron una advertencia nivel amarilla por lluvias y tormentas en la ciudad de Posadas.





Además de las precipitaciones que se prevén a lo largo de la jornada de este sábado, se espera que las temperaturas no se eleven más de los 14 grados.





Desde la Dirección de Alerta Temprana detallaron que este sábado será una jornada inestable, vuelven las lluvias. Un área de baja presión sobre el Paraguay genera condiciones para el desarrollo de precipitaciones desde media mañana, avanzando de norte a sur. Se esperan eventos de variada intensidad sobre Misiones, con mayores registros en la zona norte que en el resto provincial. Vientos variables, leves y marcados descensos de temperatura, acompañarán el cuadro de situación del ambiente.





La temperatura máxima en la provincia estimada en 17 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 7 °C para Apóstoles con 6 °C de sensación térmica.





Mañana, domingo, sigue el mal tiempo. La instalación de un frente frío en nuestro territorio, asociado a un área de baja presión, favorece para que se presente en la provincia lluvias y tormentas. Se esperaría en la zona norte el mayor volumen e intensidad de precipitación mientras que, en la zona centro, la mayor presencia de nieblas. Vientos leves predominantes del cuadrante sur mantendrán los amaneceres y las noches de frías a frescas. La tendencia indica que condiciones similares continuarán hasta el martes.





La temperatura máxima en la provincia estimada en 21 °C para Posadas, la mínima sería de 10 °C en Apóstoles.





Finalmente en el comienzo de semana el tiempo estará estable, cubierto a nublado, fresco a la mañana y templado a la tarde. Condiciones favorecidas por un sistema de alta presión actuante en la mayor parte de la provincia. La zona norte, en particular, presentaría mayor inestabilidad y tendencia al desarrollo de fenómenos aislados y de baja intensidad como lluvias y lloviznas por la mañana y hacia el final de la tarde. Para el resto del territorio provincial no se esperan precipitaciones. Los vientos leves predominarán del sur.





La temperatura máxima en la provincia estimada en 23 °C para Eldorado, la mínima sería de 11 °C en Oberá.