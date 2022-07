Gallardo, sobre la polémica en River vs. Vélez: "Hay injusticia"

El entrenador de River habló en conferencia y aseguró que hubo "injusticia" en el gol anulado a Matías Suárez. "Un fallo nos impidió tener esa posibilidad de pelearla hasta el final", afirmó.



Marcelo Gallardo, entrenador de River, habló en conferencia de prensa después de la eliminación en la Copa Libertadores frente a Vélez y el Muñeco habló de la polémica de la noche, el gol anulado a Matías Suárez por una mano que revisó el VAR.

La declaración de Gallardo sobre la polémica en River vs. Vélez

“Si realmente hay que buscar algo por buscar, sin tener certezas de lo que se busca, o revisar sin tener certeza de lo que estás queriendo encontrar, ahí lamentablemente sí hay un dejo de injusticia total. Es lo que se refleja en la jugada misma, en el criterio para cobrar algo que no estás seguro que existe”, analizó Gallardo sobre la polémica en el Monumental.

“No tengo mucho más cosas para decir, no me salen otra cosas que sentir que hoy fuimos perjudicados por esa jugada, por ese fallo que no se ve, no hay claridad… Pero, bueno, la injusticia es la que en este momento nos apaña. Después está la desilusión de querer llegar muchos más lejos en esta Copa Libertadores”, agregó.

Gallardo, además, lamentó “no haber podido estar en el mejor momento futbolístico del equipo para llegar más lejos” y explicó que “en una serie cerrada pasan estas cosas, cosas puntuales, hoy nos pusimos a tiro en el resultado pero un fallo nos impidió tener esa posibilidad de pelearla hasta el final".

Más de Gallardo sobre el VAR y su utilización: "Poco criterio"

“Después, el poco criterio que hay, de tanto parate, tanta revisión, tanto corte, tanto corte, tanto corte… Le termina haciendo daño al fútbol porque se juega tan poco. Hoy éramos nosotros los que necesitábamos el tiempo para seguir en la búsqueda pero mañana le pasa a otro, y no tener criterio par manejar esas cuestiones terminan dañando el espíritu del futbol”, analizó Gallardo.

“Los árbitros nunca son capaces de aplicar que el juego fluya. Si cortan porque no resuelven situaciones y pasan seis o siete minutos, que puedan tener la claridad para dar el tiempo que corresponda. Pero todo lo que pueda decir ahora no tiene ningún sentido”, agregó el entrenador de River.

Gallardo, el análisis del partido con Vélez y la necesidad de levantarse

“Más allá de la injusticia, está lo otro, la bronca. La bronca y la injusticia. Después nos haremos cargo de lo que nos quepa a nosotros, de no haber estado en mejor condición para pasar una serie que a priori nunca fue fácil. Los hechos terminaron corroborando eso. Una serie difícil”, analizó Gallardo sobre los partidos ante Vélez.

“Hoy estuvimos mucho mejor en el desarrollo, en nuestro funcionamiento, si bien Vélez nos cerró los caminos al minuto tuvimos una clara de gol, que pegó en el palo, no la pudimos meter. La contundencia es parte del juego, en esa jugada podría haber cambiado y no fue así. Hay que levantarse mañana y resurgir, es lo único que queda”, reflexionó.

Gallardo, sobre si a River le falta actitud para dar superar los golpes

“Hablar de actitud a veces es delicado, a veces creemos que no hay ganas, deseos, rebeldía, carácter… No creo que sea la palabra. Sí, tal vez, reconocer que nosotros teníamos un objetivo muy claro que era conformar el mejor plantel posible para ser competitivos con la misma mentalidad que hemos preparado todos los equipos durante estos años”, arrancó la respuesta Gallardo y siguió: “Siempre tratamos de conformar planteles con ese mismo espíritu de competencia, es lo que hemos sido durante los años. Siempre tuvimos un espíritu de competitividad enorme”.

“Estoy convencido que conformamos un buen plantel con buenos futbolistas, nos está costando un poco más pero tenemos un buen plantel. Después habrá que corroborarlo. En estos momentos de desilusión, injusticia, dolor por perder quedar eliminado, vamos a ver si podemos convertirnos en lo que creemos podemos convertirnos. Esto es una gran prueba para los más jóvenes y para los más grandes”, cerró.