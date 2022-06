Nación reconoce que la inflación de 2022 se ubicará entre 52% y 62%

La proyección oficial de inflación para 2022 fue elevada a un rango entre 52% y 62%, que representan 14 puntos más de lo firmado en el acuerdo con el FMI.



El equipo económico que conduce Martín Guzmán admitió que habrá cambios en las metas acordadas con el FMI para el segundo semestre del año, pero que se mantienen los objetivos anuales que consisten en un déficit primario de 2,5%, la acumulación de US$ 5.800 millones de reservas y una asistencia monetaria de 1% del PBI.



“Las medidas que anunciamos hoy obedecen a la lógica de atender el shock que produjo el evento inesperado de la guerra. Hubo cambios en la estacionalidad del gasto y necesitamos readecuar los instrumentos para alcanzar los objetivos que nos planteamos”, afirmaron fuentes del Ministerio de Economía.



“Las metas de inflación que nos planteamos es un objetivo ambicioso pero tenemos que tener objetivos ambiciosos. Es un escenario muy volátil pero confiamos en la efectividad de las medidas que tomamos”, subrayaron las fuentes del Palacio de Hacienda.



En el mismo sentido, admiten que dada “si la dinámica cambia, tendremos que hacer una nueva readecuación”. Cabe apuntar que la última estimación de los analistas plasmada en el REM del BCRA trepó a 72% para todo el año.



Esta nueva actualización de supuestos macreconómicos fue acordada con el staff técnico del FMI, según adelantaron voceros oficiales. “Si el FMI acepta esta actualización tal vez no sea necesario pedir un waiver para que se mantengan los desembolsos como están programados”, agregaron.



“En la reunión del directorio del FMI de la próxima semana se aprobarán las metas del primer trimestre y seguramente también los cambios que proyectamos para el segundo trimestre, en función del nuevo escenario que enfrentamos”, sostuvieron en el Palacio de Hacienda.



Cerca de Guzmán afirman que el FMI aceptó la visión de que “al modificarse la estacionalidad del gasto por un evento inesperado respecto a lo previsto cabe que se ajusten las pautas intermedias”. “Por ejemplo, tuvimos que enfrentar el gasto adicional que generaron los bonos que se pagaron como refuerzo de ingresos y los mayores egresos por energía”, añadieron.



Respecto de la acumulación de reservas el equipo económico reconoce que existe una demora en la liquidación por parte de los productores agropecuarios lo que retrasa el plan de compras del BCRA. Asimismo, esperan que el Directorio de Banco Interamericano de Desarrollo (BID apruebe durante julio un desembolso previsto de US$ 500 millones que debiera haber sido autorizado en el segundo trimestre. “Si tenemos ese giro ya arrancamos con US$ 500 millones para cumplir con la meta, que se atrasó en el por temas burocráticos dentro del mismo banco”, indicaron.



Las proyecciones con las que el equipo económico trabajó para el lanzamiento de las medidas anuncias y la actualización del presupuesto 2022, prorrogado de 2021 también plantean un crecimiento de la economía de 4%, con un alza nominal (en billones de pesos) de 76% por ciento. Asimismo, espera que los gastos y los ingresos tengan un incremento del orden del 60% en ambos casos.



Sobre las previsiones de tipo de cambio no hubo precisiones: “No queremos marcar un valor y que eso sea tomado como referencia por el mercado. Tenemos que poner un número nominal para hacer las estimaciones pero no queremos que se tome como un objetivo”.