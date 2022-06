Es ley la capacitación obligatoria en la cuestión Malvinas para los funcionarios públicos



La iniciativa propone la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre Malvinas a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. Además, obtuvo media sanción a otra iniciativa que propone colocar la frase “Las Malvinas son Argentinas” en todos las dependencias del Estado.



La Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley la capacitación obligatoria en la cuestión de las Islas Malvinas para todas las personas que se desempeñen en la función pública y dio media sanción a otra iniciativa que propone colocar la frase “Las Malvinas son Argentinas” en todos las dependencias del Estado.



El abordaje de la Cámara baja sobre estos temas se da en el contexto de la conmemoración el viernes último del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico.



El proyecto que establece la capacitación obligatoria fue aprobado por 178 votos y cuatro abstenciones de la izquierda, mientras que la iniciativa para colocar la frase “las Malvinas Argentinas” en las dependencias del Estado fue sancionado con 181 sufragios por unanimidad de los diputados presentes.



Los dos proyectos obtuvieron dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto la semana pasada.



El proyecto sobre capacitación fue elaborado por la senadora fueguina del Frente de Todos (FdT) María Eugenia Duré y recibió el respaldo unánime de la Cámara alta en noviembre del año pasado.



Al abrir el debate, la ex gobernadora y diputada del Frente de Todos, Rosana Bertone, afirmó que este proyecto tiene “un sentimiento muy fuerte porque este año está conmemorando los 40 años de la Gesta de Malvinas”.



“La agenda de Malvinas es un tema muy importante para nosotros; nos remite a una historia soberana. Este proyecto pretende fijar los pilares de la política de Estado para que persistamos en el reclamo”, agregó.



Subrayó que “es muy importante que nosotros hoy estemos dando tratamiento a este proyecto que establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la cuestión de las Islas Malvinas para todas las personas que desempeñen la función pública”.



Por su parte, la diputada de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño dijo que “A los argentinos nos une con Malvinas la biodiversidad, nos une la plataforma y nos une la historia”.



En el último tramo de la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entregó un reconocimiento al legislador del Frente de Todos, Adolfo Leiva, ex combatiente en las Islas Malvinas.



Al hablar en el cierre del debate, Leiva dijo que “es conocida mi posición dura con la oposición, porque cuando estuvimos en ese frío territorio porque a nosotros no nos contaron la guerra, la vivimos, ahí no éramos peronistas, radicales, de izquierda, fuimos a cumplir con el deber que nos habían asignado”.



“Tengo una doble sensación, haber cumplido con la Patria que nos llamó y por otro lado haber sido utilizado por una dictadura genocida que pretendió perpetuarse en el poder a costa de la sangre de argentinos, pero esa sangre derramada significó la recuperación de la democracia y significó que hoy podamos estar en este recinto”, enfatizó Leiva.



En un emotivo discurso que finalizó con el aplauso de todos los legisladores, Leiva dijo que “el camino que estamos dando de generar una conciencia malvinera tiene que seguir acentuándose y tiene que ver con leyes como está, y estamos sembrando el camino para las futuras generaciones”.



Agregó que ” hace cuarenta años lo único que quería era volver a mi casa a besar a mis padres y jamás pensé que la vida me iba a poner en este lugar justo a los cuarenta años y permitir estar en este recinto para ser la voz de nuestros camaradas y ser el primer soldado que llega a este Congreso”.



En sus lineamientos generales, la iniciativa contempla la información referida a los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos que esgrime la Nación Argentina en relación con la Cuestión de las Islas Malvinas, así como también deberá contemplar información relativa a la normativa nacional e internacional vigente.



La iniciativa busca federalizar la Causa Malvinas invitando a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a adherirse a la capacitación.



El segundo de los proyectos, impulsado por el santafesino del FdT Marcos Cleri, propone colocar la frase “Las Malvinas son Argentinas” en todos los bienes inmuebles del Estado donde funcionen organismos públicos, incluyendo representaciones diplomáticas en el exterior.



Más precisamente, la iniciativa prevé que la señalética sea de fácil visualización e incluya los colores de la bandera argentina, la figura geográfica de las islas y la distancia con Puerto Argentino de cada lugar donde se instale, junto con la leyenda ´Las Malvinas son Argentinas” en su parte inferior.