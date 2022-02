Ni Bitcoin, ni las stablecoins, sólo el “E-Yuan” compite con el dólar

👉 Con inflaciones cercanas al 7% en dólares y sólo 2% en yuanes, la moneda digital de China podría convertirse en una alternativa interesante para los ahorristas argentinos







¿Qué pasaría si en Estados Unidos hubiera un rebelde, un Estado que quisiera parecerse a El Salvador y que declarará a Bitcoin como de curso legal? ¿Podría poner en jaque al dólar en el país más grande del mundo en términos económicos? Claro que no. Lo que pasaría es absolutamente nada, o por lo menos casi nada.Esa es la reacción que deberíamos tener cuando nos enteramos de que esta semana la senadora, Wendy Rogers, propuso que la criptomoneda más famosa del mundo circule en Arizona a la par de su moneda nacional. No hace falta ni chequearlo para darse cuenta que tal idea sólo puede provenir de una republicana, diría Paul Krugman, quien recientemente se mofaba del razonamiento de otro representante del partido opositor según el cual habría que fortalecer la minería de Bitcoin dado que ello aseguraría la capacidad energética en el país.El PIB de Arizona es de US$ 261.000 millones, un poco menos que el de Argentina y 10 veces más que el de El Salvador. Sin embargo, nada cambiaría en caso de que la iniciativa de Rogers avanzara. Casi nadie usaría a Bitcoin como moneda para hacer transacciones y, si lo hicieran, tampoco pondría en riesgo al dólar, que es el crédito fiscal que demanda el Gobierno federal para el pago de impuestos. Ese factor es el que asegura que la moneda de un país no esté en peligro por más que los fanáticos de la criptomoneda puedan soñar lo que sueñen.Pareciera que ni siquiera veremos un ETF respaldado por Bitcoin dado que la SEC volvió a demorar el viernes la respuesta a Grayscale para poder lanzar su Fondo Común de Inversión. Ello le permitiría reemplazar su famoso Trust, el cual suele cotizar muy por debajo del equivalente al Bitcoin que representa, señal de que los inversores, especialmente los corporativos, son reacios a utilizar ese medio para obtener exposición al activo digital.Son muestras de que la novedad cripto puede estar pasando de moda. No es, sin embargo, lo que piensa Michael Saylor, CEO de Microstrategy, empresa famosa por sus inversiones en Bitcoin. La compañía de software tuvo que reconocer una pérdida de US$ 147 millones en el último trimestre del año gracias a los 124,391 Bitcoins que mostraba su balance al 31 de diciembre de 2021 y la acción de la empresa bajó 33% en un mes.Recordemos que Bitcoin pasó de valer casi US$ 68.000 por unidad hace sólo 3 meses a un poco más de US$ 40.000 en estos días. Más allá de eso, el empresario no se amilana y anunció la compra de 660 Bitcoin adicionales por unos US$ 25 millones, aprovechando el precio actual.Es un tipo de inversión que probablemente no veamos replicarse en India. El país asiático, que tiene el quinto PIB del mundo, anunció que aplicaría un impuesto del 30% a las transacciones hechas con criptos.En Estados Unidos, en cambio, algunas buenas nuevas desde el aspecto fiscal aparecieron en el horizonte. Actualmente, el IRS (algo así como la AFIP de ese país) cobra un impuesto a los ingresos por hacer “staking”. Recordemos que el staking es el proceso por el cual uno mantiene bloqueadas una porción de criptomonedas y eso le permite participar en el mantenimiento de una red Blockchain “Proof of Stake”, por lo cual recibe recompensas periódicas. Sin embargo, recientemente aquel organismo del Estado decidió devolver el dinero a dos “stakers” de la red Tezos y sólo les cobrará impuestos una vez que utilicen esas criptos recibidas.En el mismo país donde se devuelven impuestos a los stakers y donde algunos piensan incorporar al Bitcoin como moneda de curso legal, también pareciera avanzar el lanzamiento de una CBDC denominada en dólares.Recientemente, la Reserva Federal emitió un paper en donde analiza las ventajas y desventajas de tener una “Moneda Digital del Banco Central”. Una de las discusiones es si esa moneda debiera ser directamente una deuda de la autoridad monetaria o si deberían existir entidades intermedias que tuvieran en sus activos la CBDC respaldando depósitos de los usuarios. Personalmente creo que no tiene sentido la segunda opción dado que no cambia mucho respecto a lo que tenemos hoy con el sistema bancario tradicional.Por su parte, la Fed de Boston emitió su propio estudio , que realizó en conjunto con el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en lo que se conoce como el proyecto “Hamilton”, donde se analizan alternativas tecnológicas para lanzar la moneda digital.En el mismo mencionan que existiría la posibilidad de procesar 1.7 millones de transacciones por segundo. Si así fuera, eso dejaría de lado la potencial competencia de las blockchains actuales que prometen unas 100.000 transacciones por segundo . Recordemos que VISA puede procesar unas 65.000 transacciones en ese mismo tiempo.Quienes parecen preocupados por el posible lanzamiento de una CBDC son los emisores de stablecoins. Claro, parte de su “raison d'etre” dejaría de existir si se emitiera una alternativa digital al dinero cash que estuviera al alcance del usuario minorista.Jeremy Allaire, CEO de Circle, emisor de USDC, tuiteó al respecto que el dólar podría perder su preponderancia a nivel mundial y que para evitarlo debería fortalecer el poder innovador privado que los criptodólares traen consigo.JP Koning, un amigo de esta columna, le respondió acertadamente que la dominancia internacional del dólar se basa en la fortaleza de la economía y la credibilidad de las instituciones de ese país, y no en el medio en el que circula su moneda.Sin embargo, con los datos recientes de inflación del país americano que muestran 7% anual en diciembre respecto al mismo mes del año anterior y de sólo 1,5% en China, más de uno puede estar pensando en cambiar algunos dólares por yuanes.Miguel Pesce, presidente BCRA, comentó en una reciente entrevista para el diario Perfil que se está avanzando en la posibilidad de que los bancos tengan cuentas en la moneda china con la autoridad monetaria. Es una alternativa que podría ser muy interesante salvo por el hecho de que en este caso sí importa el medio en el cual circula la moneda. Tal vez, entonces, sea momento de empezar a indagar cómo hacerse de E-Yuanes, la moneda digital que China lanzaría en el corto plazo.