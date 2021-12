Macri fue procesado por presunto espionaje a familiares del ARA San Juan y le volvieron a prohibir salir del país

El juez federal de Dolores Martín Bava firmó el primer procesamiento del ex presidente luego de culminar su mandato. También volvió a prohibirle la salida del país. La defensa apelará





No hubo sorpresas. El ex presidente Mauricio Macri quedó procesado por espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, revelaron a Infobae fuentes judiciales. La resolución fue firmada en la tarde del miércoles por el juez federal interino de Dolores Martín Bava, que encontró responsable al ex jefe de Estado de los seguimientos y ciberpatrullaje que se hizo sobre un grupo de familiares del submarino que pedían que se buscara a la embarcación que estuvo desaparecida entre noviembre de 2017 y fines de 2018. Ademas, el juez lo embargó por la suma de 100 millones de pesos.



El juez ademas le volvió a prohibir la salida del país. Esa medida ya había sido dictada por Bava cuando lo llamó a indagatoria y fue revocada por la Cámara Federal de Mar del Plata la semana pasada. Ahora, el fallo del procesamiento volvió a disponerla en vigencia.