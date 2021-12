Programa Mi Pieza: adelantan el sorteo de diciembre, habilitan nuevas inscripciones y agregan fechas, ¿cómo pedir el Certificado de Vivienda Familiar en ANSES?

PROGRAMA MI PIEZA, ¿QUÉ ES EL RENABAP?

PROGRAMA MI PIEZA, ¿CUÁLES SON LOS BARRIOS POPULARES DEL RENABAP?

CÓMO PEDIR EL CENSO PARA TENER EL CERTIFICADO DE VIVIENDA FAMILIAR DESDE MI ANSES

COMO SABER SI SALÍ SORTEADA EN MI PIEZA



MI PIEZA: CÓMO SE DEVUELVE EL DINERO



El Renabap es el Registro Nacional de Barrios Populares, quien reúne información sobre barrios y asentamientos en proceso de urbanización con la finalidad de brindar servicios esenciales a quienes aún no lograron acceder a ellos.Si vivís en un Barrio Popular y participaste del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP), podés pedir el Certificado de Vivienda Familiar ANSES que acredita tu domicilio ante cualquier autoridad para solicitar servicios.Para conocer el listado de los 4416 Barrios Populares que actualmente integran el censo del Renabap, ingresá a la web oficial https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap/tablaEn caso de tener que notificar nuevos barrios o necesitar actualizar registros existentes, deberás enviar un correo electrónico a renabap@desarrollosocial.gob.ar con el asunto "Actualización RENABAP". Este trámite también se podrá realizar desde Mi ANSES.Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad SocialSeleccionar la opción "Gestión"Hacer click en "Certificado Renabap"Luego seleccionar "Modificar Grupo Familiar" que permite realizar el cambio.Luego deberá hacer click en "Guardar" para que la solicitud se haga efectivaLa solicitud de modificación será verificada telefónicamente. Puede ser aceptada o rechazada según la situación.Si no fuiste encuestado, en lugar de las pantallas anteriores aparecerá la siguiente. Al poner "Aceptar", puedes solicitar que vayan a encuestar. Eso solo se tramitará en caso de que vivas en un barrio popular.Los resultados con las nuevas ganadoras del segundo sorteo del Programa Mi Pieza que se llevará a cabo este miércoles 1 de diciembre se publicarán dentro de las 72 horas posteriores en el sitio web.El pago de $ 240.000 del Programa Mi Pieza no requiere devolución, pero sí tiene requisitos y controles que se deben cumplir.Una vez sorteada, la beneficiaria deberá gastar el 40% del dinero en materiales de construcción mediante débito. Además se debe validar el avance de obra.Caso contrario, la persona no cobrará el segundo desembolso y quedará inhabilitada para su presentación a futuros proyectos. A su vez, por cualquier incumplimiento de las bases y condiciones la persona será penada y perderá la condición de participante.