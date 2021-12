Bono de $19.800 para parejas con trabajo en blanco: qué requisito pide ANSES

En caso de cumplir con los ítems solicitados y de ser aprobadas las dos personas para recibir el beneficio, el monto total sería de $19.824.

Bono de 19.800 para parejas





El beneficio de ANSES está destinado a las parejas que están casadas y con trabajos en blancos. Para acceder, ambos deben cumplir con los requisitos para acceder a las Asignaciones Familiares. Para ello, el organismo tomará en cuenta el “Ingreso del Grupo Familiar” (IGF) el cual se calcula teniendo en cuenta la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar.



Al respecto, desde ANSES se aclaró que si uno de los integrantes del grupo familiar cobra un monto bruto superior a los $105.135, quedará excluido del cobro de las asignaciones familiares.



Por tal motivo, se aclaró que para cobrar asignaciones el tope tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar es de $ 210.278. mientras que el tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar $ 105.139.





Requisitos



Es decir, que para estimar el monto de ingreso por grupo familiar se tiene en cuenta:



1- Las remuneraciones brutas y sumas no remunerativas declaradas por el empleador en el formulario 931. El mismo se presenta de manera mensual en la AFIP y se excluyen las horas extras, el plus por zona desfavorable y el aguinaldo.



2- Asignación Familiar por Maternidad / Maternidad Down, rentas de referencia para trabajadores autónomos, monotributistas y servicio doméstico.



3- Haberes de jubilación y pensión.



4- Monto de la Prestación por Desempleo, Planes Sociales y Prestaciones Contributivas y/o No Contributivas de cualquier índole.



El pago único que suele abonar ANSES por matrimonio, es de un monto de $9.912 por cada uno de los integrantes de una pareja, y lo reciben Trabajadores registrados (SUAF), titulares de la Prestación por Desempleo, titulares de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, trabajadores de temporada y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.