Messi, entre lágrimas tras el triunfo de la Selección Argentina ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas: "Hace mucho que soñaba con esto"

La Pulga se largó a llorar una vez finalizado el partido. "Es un momento único por cómo se dio y después de tanto esperar”, afirmó emocionado.











Lionel Messi se mostró emocionado una vez terminado el partido en el que Argentina goleó como local a Bolivia por 3-0 con sus goles. “Hace mucho que soñaba con esto y gracias a Dios se me dio”, afirmó con lágrimas en los ojos y todavía en el césped del estadio Monumental.

La Pulga se refirió a la consagración de la Copa América en la final ganada ante Brasil en el Maracaná y destacó que “es un momento único por cómo se dio y después de tanto esperar”. Además, agregó: "No había mejor manera de que sea y poder estar acá festejando es algo increíble”.

Con respecto a sus seres queridos y los recuerdos de momentos no tan gratos con la camiseta de la Selección Argentina, el rosarino fue contundente. “Mi mamá y mis hermanos están en la tribuna, que sufrieron mucho también. Estoy muy feliz”, manifestó sin poder expresar mucho más con palabras.



LOS TRES GOLES DE MESSI A BOLIVIA

La Pulga marcó todos los tantos de la Selección Argentina y fue la gran figura del partido. Justo el día en el que los hinchas volvieron a la cancha y para el festejo de la obtención de la Copa América: como si hubiese estado guionado, el rosarino aprovechó la obra del destino y se quedó con todas las luces.