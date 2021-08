Vivir en Itaembé Guazú, una lotería cada vez más cara

Vecinos del barrio en las afueras de Posadas presentaron quejas ante el Iprodha por las deplorables condiciones en las que se encuentran las viviendas. "Hace dos meses que estamos acá y ni baldosas pudimos colocar por la humedad", se quejó una vecina.El sueño de la casa propia se hizo realidad, pero con mucha humedad, con goteras y sin calefón, aunque se haya cobrado por el mismo. Una serie de 60 viviendas cuentan con los mismos problemas de filtración por el techo, las paredes y hasta el suelo."Hace dos meses estamos en las casas de Itaembé Guazú. En mi casa tengo problemas con la cocina, con las cañerías, el baño. Si te bañás no podés lavar los platos, no podés lavar los platos y la ropa juntos, por ejemplo. La empresa (Villalonga) tiene los teléfonos apagados, si contactás al arquitecto, te pide el número de casa, pero queda ahí. Todas la casas tienen defectos. Las puertas, las ventanas no cierran, están fuera de escuadra", contó Marcela Núñez, una de las vecinas del lugar."Estamos pagando una cuota de 9300 pesos, pero va subiendo. Te sube el UVIT y terminamos pagando 15 mil pesos a fin de año. Queremos que, por lo menos, nos congelen las cuotas para ocupar ese dinero en las reparaciones. Estamos esperando la respuesta de la nota que hicimos. Todos estamos de acuerdo y si no, reclamaremos frente alIprodha", siguió."Son 60 viviendas que entregaron y hay otra cantidad grande que tienen que entregar estos meses, pero todas con los mismos problemas", concluyó.