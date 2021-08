Plataforma continental: Piñera promueve conflicto con Argentina en su peor año





El presidente de Chile, Sebastián Piñera, rechaza reclamo argentino por plataforma marítima y afirma que defiende su "soberanía".







El presidente de Chile, Sebastián Piñera, rechaza reclamo argentino por plataforma marítima y afirma que defiende su "soberanía".











El presidente chileno, Sebastián Piñera, no está en uno de sus mejores momentos políticos. Sobre esa realidad chilena aparece una nueva crisis con la Argentina por un conflicto limítrofe que se disparó al haber actualizado Chile su carta náutica e incluido allí una parte de la plataforma marítima al sur del Mar de Drake y el Cabo de Hornos, que el país reclama como propia.







Chile publicó el viernes una actualización de su carta náutica en la cual extendió sus límites marítimos hasta una zona que según Argentina es parte de su plataforma y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.







"Lo que Chile ha hecho es defender su soberanía y defender sus legítimos intereses declarando su plataforma continental al sur del mar de Drake y el Cabo de Hornos", afirmó Piñera, en respuesta a un comunicado argentino que el sábado acusó a Santiago de apropiarse de dicha zona.







"Nadie se apropia de lo que le pertenece", agregó, por su parte, el canciller Andrés Allamand, quien rechazó la acusación argentina.







Las autoridades chilenas indicaron que este litigio será resuelto mediante el diálogo y que no acudirán a ninguna instancia internacional para tratarlo, ya que el gobierno argentino también manifestó su intención de resolverlo de forma bilateral.







Argentina sostiene que Chile proyecta la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, lo cual, a su juicio, no coincide con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984.







Chile manifiesta que lo hecho responde a una petición de 2020 de la Autoridad Marítima Internacional de los Fondos Marinos para identificar sus coordenadas geográficas indicando el límite exterior de la plataforma.







"Chile está ejerciendo sus derechos de acuerdo a la Convención del Mar y estamos declarando nuestras plataformas continentales que nos permite extender la zona económica exclusiva que llega hasta las 200 millas más allá, hasta 350 millas", explicó Piñera.







"Quiero agregar que también vamos a declarar a fines de este año la plataforma continental al oeste de la península Antártica", anunció el mandatario chileno.







Chile y Argentina estuvieron cerca de un conflicto bélico a finales de la década de los setenta debido a una controversia por la soberanía de tres islas en el canal del Beagle, en el extremo austral del continente.







La urgente mediación del fallecido Papa Juan Pablo II evitó el enfrentamiento entre ambos países.





Fuente Nota Ambito