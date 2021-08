Boca no pasó del empate en el clásico ante Racing por la Liga Profesional

El Xeneize de Battaglia y la Academia de Úbeda no se sacaron diferencias e igualaron sin goles en La Bombonera.





El Xeneize de Battaglia y la Academia de Úbeda no se sacaron diferencias e igualaron sin goles en La Bombonera.





Boca no pudo hilvanar su tercera victoria consecutiva y empató sin goles ante Racing en La Bombonera, por la novena fecha de la Liga Profesional. El equipo de Sebastián Battaglia fue el que más méritos hizo para ganar un clásico deslucido y sin emociones, pero la Academia lo aguantó y se llevó un punto valioso a Avellaneda.

Tal como sucedió en sus últimas dos presentaciones con el histórico mediocampista plantado en el corralito, el Xeneize asumió el protagonismo, intentó lastimar a la Academia con las escaladas de Agustín Sandez por el lateral izquierdo y fue preciso en el traslado de la pelota, aunque, más allá de sus intenciones, careció de profundidad y apenas logró generarle peligro al conjunto de Claudio Úbeda una sola vez en un primer tiempo deslucido y sin emociones.

Ocurrió recién a los 42 minutos, a través de un cabezazo al primer palo de Carlos Izquierdoz atajado por Gabriel Arias luego de un tiro libre. Anteriormente, los de Avellaneda, que cubrieron bien los espacios y buscaron el arco de Agustín Rossi solamente cuando Maximiliano Lovera entró en acción y pisó el acelerador, no habían podido sacarles provecho a dos remates débiles y calcados de Fabricio Domínguez y Tomás Chancalay antes de la media hora de juego.

Al igual que en la etapa inicial, ambos equipos exhibieron sus falencias para pisar con decisión las áreas en el complemento. Boca, que a los dos minutos perdió a Luis Advíncula por una dolencia muscular, recién pudo gestar un ataque prometedor a los 16 minutos, cuando Juan Ramírez se escapó por el carril medio y filtró un pase para Luis Vázquez, quien quedó mano a mano con Arias pero no pudo darle dirección de red a su disparo.

Un cuarto de hora después, nuevamente el arquero nacionalizado chileno le ahogó el grito al goleador de la Reserva y, a siete del final, fue Nery Domínguez el que evitó el cabezazo a la red de Marcelo Weigandt. Ya en tiempo de descuento, el elenco de la Ribera pudo haberse llevado los tres puntos tras una floja respuesta de Arias, pero el juez de línea invalidó la acción por un offside del lateral derecho azul y oro que había rematado al cuerpo del N°1 académico.

Con este clásico en tablas, que parece sentarle mejor a la visita, Boca desperdició la chance acortar distancia con los de arriba y se ubica 12° con 11 puntos. Por su parte, Racing quedó cuarto con 16 unidades, a solo tres del líder Lanús.