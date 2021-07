Si utilizas algunas de estas apps WhatsApp podría suspender tu cuenta

La compañía alertó a los usuarios sobre el uso de versiones no oficiales del servicio de mensajería





WhatsApp alertó a los usuarios sobre el uso de versiones no oficiales de la aplicación. Destacó que “las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp”.Subrayó que se trata de versiones que violan las condiciones del servicio y no cuenta con el aval de la empresa ya que no es posible validar sus prácticas de seguridad. Por eso, quienes estén usando alguna de las mencionadas apps u otras similares que no son oficiales seguramente recibieron o recibirán un mensaje dentro de la app en el cual se les informa que su cuenta se encuentra suspendida temporalmente.Si tras recibir esa notificación el usuario no comienza a usar la versión oficial, entonces la suspensión de la cuenta podría ser permanente, según explicaron desde la compañía en un comunicado oficial.Cómo cambiarse a la versión oficial de WhatsAppComo primera medida se sugiere hacer una copia de seguridad del historial de chats antes de transferir la cuenta a la versión oficial de WhatsApp. A continuación se muestra cómo hacerlo en el caso de WhatsApp Plus o GB WhatsApp. De todos modos esto también debería hacerse en el caso de contar con cualquier otra plataforma no oficial.GB WhatsAppPara guardar y transferir el historia le chats hay que seguir los pasos a continuación:1. Esperar a que la suspensión temporal finalice. El cronómetro mostrará la duración de la suspensión.2. En GB WhatsApp, hay que ir a Más opciones/Chats/Copia de seguridad.3. Ingresar en Ajustes del teléfono/Almacenamiento/Archivos.4. Buscar la carpeta de GB WhatsApp y mantenerla presionada para seleccionarla.5. En la esquina superior derecha ir a Más/Cambiar nombre y modificar el nombre de la carpeta a “WhatsApp”.6. Abrir la tienda digital y descargar la versión oficial de WhatsApp7. En WhatsApp, se debe verificar el número de teléfono.8. En la pantalla que dice “Se encontró una copia de seguridad”, tocar Restaurar/ Siguiente. Al hacerlo WhatsApp debería cargar los chats que fueron guardados previamente.La empresa dijo que las versiones no oficiales violan las condiciones del servicio y no cuenta con el aval de la empresa ya que no es posible validar sus prácticas de seguridad (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)WhatsApp PlusSi guardaste previamente tu historial de chats, este debería de transferirse automáticamente a la versión oficial de WhatsApp. Para activar esta opción hay que ir a WhatsApp/Más opciones/Ajustes/Chats/Copia de seguridad/Guardar.Luego hay que descargar la aplicación oficial y verificar el número de teléfono.En caso de que se crea que la cuenta fue suspendida por error porque no se cometió ninguna infracción a las condiciones de uso, entonces se puede enviar un mail a la compañía solicitando que se investigue el caso. Aquí está el listado de correos para contactarse con el servicio.WhatsApp reforzará la seguridad de archivos en la nube para AndroidUna de las novedades que se difundió recientemente es que e l servicio de mensajería activará un encriptado para la información de los chats guardados en la nube WhatsApp ya cuenta con encriptado de mensajes de un extremo a otro, esta medida de seguridad no estaba presente en los duplicados o backups de seguridad, hasta ahora.La beta de la actualización más reciente de Whatsapp (2.21.15.5) incluye una prueba del mismo encriptado de extremo a extremo, aunque enfocado especialmente en la información guardada en la nube, según informa WABetaInfo.Con la llegada de la encriptación para la nube, también será necesario crear una nueva contraseña específica para los datos que tengas guardados mediante este método.