Deportes :Luto en el fútbol paraguayo: murió el hijo del Chiqui Arce en un accidente de tránsito

A raíz de la tragedia familiar del entrenador de Cerro Porteño, la Conmebol decidió postergar el duelo que el equipo Guaraní debía disputar ante Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores









Son horas de profundo dolor para el histórico ex futbolista y ahora entrenador paraguayo Francisco Chiqui Arce tras conocerse la noticia de la muerte de su hijo de 20 años en un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Luque. A raíz de esta tragedia, la Conmebol decidió postergar el encuentro que Cerro Porteño debía disputar esta semana ante Fluminense por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.El episodio en el que Alexsandro Javier Arce Añazco perdió la vida ocurrió en la mañana del domingo cuando transitaba en dirección a la ciudad de Luque. Cerca de las 6.30, el automóvil Kia Picanto de color gris que manejaba el joven se estrelló contra un árbol a un costado de la autopista Silvio Pettirossi, en cercanías del Parque Ñu Guasu, según consignó el medio paraguayo ABC.El vehículo en el que viajaba Alexsandro Arce se estrelló contra un árbol (py_linea)Minutos después de ocurrido el siniestro, personal de Bomberos voluntarios y de la Policía llegaron hasta el lugar y encontraron el cuerpo de Arce Añazco atrapado dentro del vehículo, ya sin signos vitales. El entrenador de Cerro Porteño fue alertado de la situación y rápidamente se acercó a reconocer el cuerpo de su hijo. Todavía no se conocen las causas del impacto.El Ciclón expresó su apoyo a su DT con una sentida carta publicada en sus redes sociales. “En estos momentos de tristeza y pesar, nos adherimos al duelo de los familiares y expresamos la solidaridad de todos los cerristas por tan lamentable suceso. Rogamos por el eterno descanso de su ser querido y por una cristiana resignación para toda su familia”, señala el escrito.El hijo del DT de Cerro Porteño tenía 20 años (arcealex01)En el mismo sentido se expreso la Asociación Paraguaya de Fútbol: “La APF lamenta profundamente la partida del atleta Alexsandro Arce Añazco, hijo del entrenador del Club Cerro Porteño, Francisco “Chiqui” Arce. Nuestras sentidas condolencias a la familia”.El histórico entrenador Luiz Felipe Scolari, actualmente al frente de Gremio de Porto Alegre, también se solidarizó con el DT paraguayo. “Arce, recibe nuestro cariño. Recibe un gran abrazo de alguien que te quiere como un padre. Reciba el cariño de todo nuestro equipo y de todos nuestros deportistas. Es muy difícil en este momento expresar el sentimiento que tenemos por esta pérdida, pero sepan que estamos junto a ustedes una vez más. Estamos tristes, muy tristes con esta pérdida tuya”, dijo en una extensa alocución en conferencia de prensa.Ante esta tragedia, la Conmebol tomó la decisión de postergar el duelo que Cerro Porteño debía disputar este martes ante Fluminense por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores (la ida en Asunción terminó con victoria por 2-0 para el conjunto brasileño). El encuentro que definirá la serie se jugará el próximo martes 3 de agosto a las 19.15 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.Conmebol decidió aplazar el duelo entre Cerro Porteño y Fluminense por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores“El motivo obedece al lamentable fallecimiento de Alexandro Javier Arce, hijo de Francisco ´Chiqui’ Arce, entrenador del Club Cerro Porteño. Atendiendo al penoso acontecimiento y por la sensibilidad del momento, la CONMEBOL ha decidido posponer el encuentro deportivo”, manifestó el ente que rige el fútbol sudamericano.Francisco Chiqui Arce, de 50 años, es un histórico ex futbolista paraguayo que durante su carrera tuvo pasos por clubes de su país como Cerro Porteño y Libertad, Gremio y Palmeiras de Brasil, y Gamba Osaka de Japón. Con su Selección disputó dos Mundiales: el de Francia 1998 y el de Corea-Japón 2002. Como entrenador ha tenido pasos por diversos clubes Guaraníes y una breve experiencia en el Ohod de Arabia Saudita. Desde 2020 está al frente de Cerro Porteño.