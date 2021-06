Nuevo paro de trabajadores del Mercado Central



El grupo sigue reclamando mejoras salariales y condiciones dignas de trabajo. Manifestaron que trabajan en condiciones "inhumanas".Este miércoles arrancó un nuevo paro de actividades de trabajadores del Mercado Central de Posadas ante la falta de respuestas a los reclamos salariales y mejores condiciones de trabajo.El grupo de personas, representados por el gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), no cortan el ingreso al predio pero se mantienen a un costado de la entrada.Los manifestantes volvieron a la medida tras no recibir respuestas del titular del Mercado Central Jorge Brignole. En ese sentido, Carolina Ramírez, una de las delegadas, dijo FM Santa María de las Misiones que “no tenemos respuestas a nuestro pedido de audiencia que se le pidió a Brignole y estamos reclamando nuestro derecho con condiciones dignas de trabajo”.Ramírez hizo hincapié en la condiciones insalubres en la que trabajan en el Mercado Central. Por eso solicitan indumentaria de trabajo y arreglo en los baños. “Todavía no tenemos solución con el tema de los baños, que al menos nos traigan baños químicos, porque seguimos esperando y es imposible entrar en esos sectores, estamos trabajando mal”, contó.Manifestó que el trato es “inhumano” por parte del titular del MC ya que “en el sector (de baños) donde yo trabajo es un lugar que no le deseo a nadie. No tengo agua, no tengo como tirar los desechos de la gente que entra, porque acá están entrando 500 personas por día y no se puede. Me siento abandonada por él”. explicó.Ante el pedido de audiencia dijo que “no se acercó ninguno, estamos pidiendo la audiencia y no nos contestan. Todo por pedido de nota quiere (Brignole) porque no se quiere juntar con nosotros, pero tampoco contesta”, comentó acerca del por qué de la nueva medida de fuerza.