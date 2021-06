“Las fronteras se van a abrir y el comercio debe estar preparado”











Así lo enfatizó el Pro Tesorero de la Cámara de Comercio de Posadas, Fernando Vely, en diálogo con “Más Voces” que se transmite por C6Digital. “El cierre de fronteras permitió el crecimiento y desarrollo de rubros que no podían competir, como el de las telas que se traían mucho de Paraguay. Creció la oferta y variedad, pero cuando todo se abra, debemos ser competitivos”, advirtió.

























Sobre el Día del Padre, comentó que “las ventas fueron buenas, hubo un crecimiento respecto año pasado donde recién estábamos saliendo de la pandemia. En líneas generales crecieron casi el 15% en términos reales. El Ahora Papa lo gente lo conoce y lo espera, ya forma parte de las fechas importantes, como todos los Ahora. Es útil para los clientes y significa importantes ventas para el sector comercial”.









Además, sostuvo que “si un comerciante aumenta antes de los eventos los precios o hace algo que no corresponde, el primer perjudicado es el empresario, porque el consumidor es inteligente y está informado y no va a dudar en hacer la denuncia si es que corresponde”.



Por último, enfatizó que “el comercio local tiene cosas para mejorar, pero se están haciendo bien muchas cuestiones, hay que cuidar mucho al cliente”.